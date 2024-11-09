Какой праздник отмечают 9 ноября: памятные события

9 ноября православные верующие чтят память преподобных Матроны и Теоктисты. Также в этот день проходит родительская поминальная суббота перед Рождественским постом. Именины празднуют Александры, Антоны, Антонины и Иваны.

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В мире отмечают Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, День гериатрической зубной феи, День распространения информации о микроте, День похода в художественный музей, а в Украине – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 9 ноября

9 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти преподобной Матроны и Теоктисты. Матрона, по преданию, могла исцелять больных, а также была покровительницей перед Богом и молилась за всех, кто к ней обращался. Умерла Матрона в Иерусалиме в 492 году, а в 1200 году ее мощи были перенесены в Константинополь (современный Стамбул), где хранятся до сих пор.

Преподобная Теоктиста была христианской монахиней. Ее жизнь была примером аскетизма и преданности христианским ценностям. Преподобная Теоктиста отличалась мудростью и милосердием. Память о ней почитается не только за ее личные духовные достижения, но и за ее влияние на других людей, искавших духовное руководство и вдохновение.

Ранее Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства отмечался 23 марта. С 2012 года праздник перенесли на третье воскресенье мая, а с 2014 года, согласно указу президента, День работников культуры и мастеров народного искусства отмечают 9 ноября, совместно с Днем украинской письменности и языка.

Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом посвящен трагическим историческим событиям. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название "Хрустальной Ночи" или "Ночи разбитых витрин". "Хрустальная ночь" положила начало Холокосту.

Также в странах мира 9 ноября отмечают:

Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма

День книги рекордов Гиннеса;

День астронома и популяризатора науки Карла Сагана;

День британского пудинга;

Международный день изобретателя.

Исторические события 9 ноября

1799 – переворот, приведший Наполеона к власти во Французской республике.

1906 – началась земельная реформа Столыпина.

1882 – с пьесой "Наталка-Полтавка" дебютировал украинский театр Марка Кропивницкого.

1918 – на руинах Австро-Венгрии провозгласили Австрийскую Республику.

1918 – во Львове был создан исполнительный орган ЗУНР.

1923 – в Мюнхене состоялся "Пивной путч" – попытка Адольфа Гитлера прийти к власти.

1938 – в Хусте для организации обороны Карпатской Украины образовали полувоенную организацию "Карпатская Сечь"

1938 – произошли массовые погромы евреев "Хрустальная ночь".

1956 – Президиум Верховного Совета СССР принял указ "О запрете бывшим руководителям и активным участникам украинского националистического подполья, которые были осуждены и отбывали наказание, возвращаться в западные области УССР".

1977 – Украинская Хельсинкская Группа обнародовала "Манифест украинского правозащитного движения".

1989 – началось разрушение Берлинской стены.

1991 – генерал Джохар Дудаев избран первым президентом Ичкерии.

1995 – Македония и Украина приняты в Совет Европы.

1997 – в Украине впервые отметили День украинской письменности и языка.

Кто родился 9 ноября

1872 – Богдан Лепкий, украинский поэт, прозаик, литературовед, критик, переводчик, издатель, публицист, общественно-культурный деятель, художник.

1891 – Федор Эрнст, украинский историк, искусствовед, музеевед.

1906 – Ярослав Лопатинский, украинский ученый-математик, академик НАН Украины.

1912 – Виктор Ивченко, украинский кинорежиссер.

1946 – Михаил Томчаний, венгерский и украинский архитектор, градостроитель, график.

1983 – Юрий Ткач, украинский комик, телеактер.

1985 – Алексей Гнатковский, украинский актер театра и кино.

В этот день умерли:

1794 – Григорий Сковорода, величайший украинский просветитель-гуманист, философ, поэт, педагог.

1918 – Гийом Аполлинер, французский поэт, художник, критик. Один из основателей литературного авангарда.

1940 – Невилл Чемберлен, британский государственный деятель, 60-й Премьер-министр Великобритании 1937–1940 годов.

1970 – Шарль де Голль, французский генерал, политический деятель, президент Франции (1958–1969)

1991 – Ив Монтан, французский актер.

2022 – ликвидирован предатель Украины Кирилл Стремоусов.

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