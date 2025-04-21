Какой праздник отмечают в первый день после Пасхи: все о 21 апреля

В понедельник, 21 апреля, православные Украины по новому календарю отмечают именины Дениса, Ивана, Максима, Николая, Александра, Алексея, Теодора, Федора, Якова и Яна. Православная церковь в этот день чествует Священномученика Януария, епископа, и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона.

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Какие еще праздники отмечаются в этот день, рассказывает OBOZ.UA. Также расскажем о выдающихся исторических событиях 21 апреля и знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники 21 апреля

Обливальный (пасхальный) понедельник. Поскольку на 21 апреля этого года выпадает первый день после Пасхи, именно в эту дату украинцы отмечают Обливальный понедельник. Считается, что с того, кого неожиданно окропят водой в этот день, смоются все грехи. Впрочем, церковь назвает это суеверием. А врачи предупреждают, что поливать нужно небольшим количеством воды, чтобы не спровоцировать у того, кого вы "омываете" простуду.

Всемирный день креативности и инноваций. Альберт Эйнштейн говорил, что безумием будет делать одно и то же одинаковым способом и при этом надеяться на разные результаты. Умение придумывать новые пути для достижения целей называют креативностью. Именно она ведет нас к инновациям и улучшению жизни. Попытайтесь сегодня сделать что-то привычное не так, как всегда, и посмотрите, к чему это приведет.

День красоты бульдогов. Кому-то кажется, что бульдоги с их плоскими мордочками уродливы. Именно сегодня выпадает прекрасная возможность доказать, что это не так. Возможно, внешность этих собак действительно достаточно специфична, но какая у них прекрасная душа! Подчеркните красоту своего бульдога, надев на него яркий ошейник или какой-нибудь изысканный аксессуар. Пусть все видят, какой он отличный пес.

Исторические события 21 апреля

753 г. до н. э. — по легенде, античный герой Ромул вместе с братом Ремом основал город Рим.

1519 – испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился на побережье Мексики с целью завоевания государства ацтеков.

1818 – император издал распоряжение, чтобы обучение религии для детей верующих УГКЦ в Галичине и Буковине проходило на родном языке.

1910 – комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

1913 – спуск на воду Аквитании, единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.

1920 – в Варшаве между Польшей и УНР подписана общая и торгово-экономическая конвенция, согласно которой Польша признавала независимость УНР и обещала ей военную помощь.

1921 – декретом Совета народных комиссаров вместо продразверстки введен натуральный налог на прогрессивной основе.

1938 – СНК УССР и ЦК КП(б)У приняли постановление об обязательном изучении русского языка во всех школах Украины.

1944 – началось сражение под Гурбами, крупнейшее сражение войск УПА и НКВД СССР.

1944 – женщинам во Франции предоставлено право голоса на выборах.

1960 – новой столицей Бразилии стал специально для этого построенный одноименный город – Бразилиа.

1989 – в Пекине на площади Тяньаньмэнь собирается около 100 тыс. студентов в связи с кончиной лидера китайских реформ Ху Яобана.

1996 – наведением ракеты убит первый президент Чеченской Республики Ичкерия, Джохар Дудаев.

2000 – в Броварах (Киевская область) в жилой дом попала тактическая ракета класса "Земля-Земля", которую запустили военные с полигона. Погибли несколько человек.

2010 – в Харькове президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали Харьковские соглашения.

2019 – состоялся второй тур президентских выборов в Украине. На пост президента избран Владимир Зеленский.

Знаменитости, которые родились 21 апреля

1555 – Лодовико Каррачи, итальянский живописец, гравер и скульптор.

1816 – Шарлотта Бронте, английская писательница и поэтесса, автор знаменитых романов "Джейн Эйр", "Вильетт", "Учитель".

1864 – Макс Вебер, немецкий социолог, экономист и правовед, один из основателей социологии как науки.

1882 – Борис Греков, советский историк украинского происхождения, исследователь истории времен Киевской Руси, академик АН СССР.

1900 – Александр Сорока, украинский советский хоровой дирижер.

1910 – Юрий Лысенко, советский и украинский кинорежиссер, сценарист.

1914 – Юрий Заруба, украинский писатель, дипломат, организатор кинопроизводства.

1914 – Владимир Данченко, украинский актер.

1915 – Энтони Куинн, американский актер кино, писатель и художник мексиканского происхождения.

1926 – Елизавета II, королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 15 стран Содружества наций.

1935 – Александр Муратов, украинский кинорежиссер, киносценарист, поэт, литератор.

1941 – Феликс Шабульдо, украинский историк, специалист по истории Украины эпохи классического и позднего средневековья - времени пребывания украинских земель в составе Великого княжества Литовского.

1941 – Виктор Сухенко, украинский скульптор, лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко (1984), один из авторов монумента в честь граждан города Киева и военнопленных, расстрелянных в Бабьем Яру, открытого 2 июля 1976 г. в Сырецком парке.

1945 – Любомира Бойцун, украинская архивистка, краевед.

1947 – Игги Поп, американский рок-певец, один из основателей и гуру альтернативного рока.

1949 – Джессика Лэнг, американская киноактриса, обладательница двух "Оскаров" ("Тутси", "Кинг-Конг").

1956 – Богдан Подгорный, украинский кинооператор, журналист.

1958 – Энди Макдауэлл, американская модель и киноактриса.

1959 – Роберт Смит, английский музыкант, лидер группы The Cure.

1979 – Джеймс Макэвой, шотландский киноактер.

1990 – Надя Дорофеева, украинская певица.

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