Какой праздник выпадает на 15 января: все об этом дне

15 января православные верующие чтят память святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника. Именины празднуют Гаврилы, Герасимы, Елены, Иваны, Михаилы, Павлы и Прохоры.

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В мире отмечают День Википедии, День селфи в музее, День шляпы или День головного убора. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 15 января

Преподобные Павел Тивейский и Иоанн Кущник – выдающиеся фигуры в истории христианского подвижничества. Их жизнь, полная аскезы и самоотречения, стала образцом для многих поколений верующих.

Павел Тивейский считается одним из первых христианских отшельников. Он ушел жить в египетскую пустыню, где провел много лет в молитве и одиночестве. Его жизнь кардинально изменилась после встречи со святым Антонием Великим. Иоанн Кущник был подражателем подвигу преподобного Павла Тивейского. Он также ушел жить в пустыню, где проводил суровую монашескую жизнь. Многие приходили к нему за духовным наставничеством.

День Википедии – это ежегодный праздник, посвященный самой большой в мире свободной энциклопедии. Этот день отмечают в разных странах мира, чтобы обратить внимание на достижение этого грандиозного проекта, а также привлечь новых редакторов к участию в его развитии. Проект объединяет миллионы людей со всего мира, работающих вместе над созданием крупнейшего хранилища знаний. Именно 15 января 2000 года Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запустили Википедию.

День музейного селфи отмечается каждый год в третью среду января.Идея возникла в 2014 году благодаря Мар Диксон, британской блоггерке, увлекающейся музеями и культурой. После посещения нескольких музеев со своей дочерью, она предложила создать специальный день, побуждающий людей делиться своими впечатлениями от посещения музеев с помощью селфи.

В странах мира 15 января отмечают:

День армии в Индии;

День учителя в Венесуэле;

День дыни и вина в Чили;

День композиторов в Мексике;

День корейского алфавита;

День международного признания Хорватии;

Национальный день напитка с чайным грибом в США.

Исторические события 15 января

1559 – коронация английской королевы Елизаветы I, последней из династии Тюдоров.

1776 – во Львове вышел первый экземпляр Gazette de Leopol, первого известного периодического издания на территории Украины.

1892 – в газете Triangle в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые обнародовал 13 правил ее проведения.

1907 – доктор Ли де Форест, признанный в мире как "отец радио и дед телевидения", запатентовал трехэлектродную вакуумную трубку, устройство, позволяющее превратить радио в практически используемое устройство передачи голоса и музыки.

1939 – в СССР были введены трудовые книжки для рабочих и служащих.

1943 – в штате Вирджиния (США) завершили строительство Пентагона – крупнейшего офисного сооружения в мире, в котором базируется Министерство обороны США.

1986 – в советских газетах опубликовано заявление Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, в котором провозглашена "программа поэтапной ликвидации до 2000 года всех видов ядерных вооружений".

1992 – Бернерс-Ли Тим, "отец World Wide Web", выпустил веб-браузер.

2001 – Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запустили Википедию.

2009 – экипаж американского аэробуса А-320 смог спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка. Двигатели аэробуса отказали в результате столкновения со стаей гусей на высоте 850 м после взлета из аэропорта "Ла Гуардия".

Кто родился 15 января

1622 – Мольер (Жан Батист Поклен), французский драматург, актер, театральный деятель.

1871 – Агатангел Крымский, украинский историк, писатель, переводчик, один из организаторов Академии Наук Украины (1918).

1908 – Эдвард Теллер, американский физик-ядерщик мадьярского происхождения, один из разработчиков атомной бомбы (1945 год) и руководитель проекта по созданию водородной бомбы (1952 года).

1929 – Мартин Лютер Кинг, американский баптистский священник, деятель негритянского движения за равноправие, лауреат Нобелевской премии мира

1963 – Брюс Шнайер, американский криптограф.

1994 – Василий Гукало, солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2024, посмертно).

В этот день умерли:

1919 – Карл Либкнехт и Роза Люксембург, немецкие коммунисты-революционеры, убитые после провала восстания

1978 – Федор Манайло, украинский живописец.

2010 – Маршалл Уоррен Ниренберг, американский биохимик и генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1968 года за расшифровку генетического кода

2018 – Долорес О'Риордан, ирландская певица, вокалистка группы The Cranberries.

2023 – Вахтанг Кикабидзе, грузинский певец, автор песен, киноактер.

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