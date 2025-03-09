Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят
Фиолетовая капуста – очень питательный и бюджетный продукт. Именно из него можно готовить много разнообразных блюд, отлично подходящих для весеннего периода. К примеру, легкий салат, в котором сочетаются яблоко, домашние сухарики и заправка на основе йогурта.
Идея приготовления оригинального и сытного салата из фиолетовой капусты опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Вам понадобится всего несколько минут.
Ингредиенты:
- синяя капуста – 350 г
- яблоко – 1 шт.
- бородинский хлеб – 100 г
Ингредиенты для заправки:
- йогурт – 3 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- сок лимона – 1/2 шт.
- соль, перец – по вкусу
- укроп измельченный – 2 ст.л.
- масло – 30 мл.
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать и подавить, чтобы стала более мягкой.
2. Хлеб порезать на маленькие кубики, полить маслом.
3. Поставить в духовку или поджарить на сковороде.
4. Яблоко очистить и порезать на маленькие кубики.
5. Смешать все ингредиенты для заправки и вылить в капусту.
6. Добавить яблоко и перед подачей сухарики.
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