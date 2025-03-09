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Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
9
Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят

Фиолетовая капуста – очень питательный и бюджетный продукт. Именно из него можно готовить много разнообразных блюд, отлично подходящих для весеннего периода. К примеру, легкий салат, в котором сочетаются яблоко, домашние сухарики и заправка на основе йогурта.

Видео дня

Идея приготовления оригинального и сытного салата из фиолетовой капусты опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Вам понадобится всего несколько минут.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят

Ингредиенты:

  • синяя капуста – 350 г
  • яблоко – 1 шт.
  • бородинский хлеб – 100 г

Ингредиенты для заправки:

  • йогурт – 3 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сок лимона – 1/2 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • укроп измельченный – 2 ст.л.
  • масло – 30 мл.

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят

1. Капусту тонко нашинковать и подавить, чтобы стала более мягкой.

2. Хлеб порезать на маленькие кубики, полить маслом.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят

3. Поставить в духовку или поджарить на сковороде.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят

4. Яблоко очистить и порезать на маленькие кубики.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят

5. Смешать все ингредиенты для заправки и вылить в капусту.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят

6. Добавить яблоко и перед подачей сухарики.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят

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