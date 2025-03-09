Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: сочетания, которые вас удивят

Фиолетовая капуста – очень питательный и бюджетный продукт. Именно из него можно готовить много разнообразных блюд, отлично подходящих для весеннего периода. К примеру, легкий салат, в котором сочетаются яблоко, домашние сухарики и заправка на основе йогурта.

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Идея приготовления оригинального и сытного салата из фиолетовой капусты опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Вам понадобится всего несколько минут.

Ингредиенты:

синяя капуста – 350 г

яблоко – 1 шт.

бородинский хлеб – 100 г

Ингредиенты для заправки:

йогурт – 3 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

сок лимона – 1/2 шт.

соль, перец – по вкусу

укроп измельченный – 2 ст.л.

масло – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать и подавить, чтобы стала более мягкой.

2. Хлеб порезать на маленькие кубики, полить маслом.

3. Поставить в духовку или поджарить на сковороде.

4. Яблоко очистить и порезать на маленькие кубики.

5. Смешать все ингредиенты для заправки и вылить в капусту.

6. Добавить яблоко и перед подачей сухарики.

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