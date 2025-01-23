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Какую вкусную запеканку приготовить из капусты и курицы: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
423
Какую вкусную запеканку приготовить из капусты и курицы: идеальное блюдо для обеда

Запеканка – универсальное блюдо на любой случай. Можно объединить разнообразные ингредиенты и точно получить сытный обед. Прекрасный вариант – запечь вместе капусту и куриное филе.

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Идея приготовления сытной запеканки из капусты и куриного филе опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Какую вкусную запеканку приготовить из капусты и курицы: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • капуста молодая небольшая – 1/2 шт.
  • куриное филе – 1 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • соль, перец
  • паприка – 1 ч.л.
  • сметана – 100 г
  • петрушка
  • сыр твердый или моцарелла – 100 г
  • помидор – 1 шт.
  • пармезан – 40 г

Способ приготовления:

Какую вкусную запеканку приготовить из капусты и курицы: идеальное блюдо для обеда

1. Капусту нарезать слайсами и выложить в форму, смазанную маслом.

2. Куриное филе порезать кубиком.

Какую вкусную запеканку приготовить из капусты и курицы: идеальное блюдо для обеда

3. Добавить яйца, соль, перец, паприку, натертый творог, сметану и измельченную петрушку.

Какую вкусную запеканку приготовить из капусты и курицы: идеальное блюдо для обеда

4. . Вылить все на капусту.

Какую вкусную запеканку приготовить из капусты и курицы: идеальное блюдо для обеда

5. Нарезать слайсами помидоры и разложить сверху.

6. Посыпать натертым пармезаном.

Какую вкусную запеканку приготовить из капусты и курицы: идеальное блюдо для обеда

7. Запекать в течение 45 минут при температуре 200 градусов.

Какую вкусную запеканку приготовить из капусты и курицы: идеальное блюдо для обеда

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