Какую вкусную запеканку приготовить из капусты и курицы: идеальное блюдо для обеда
Запеканка – универсальное блюдо на любой случай. Можно объединить разнообразные ингредиенты и точно получить сытный обед. Прекрасный вариант – запечь вместе капусту и куриное филе.
Идея приготовления сытной запеканки из капусты и куриного филе опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста молодая небольшая – 1/2 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- соль, перец
- паприка – 1 ч.л.
- сметана – 100 г
- петрушка
- сыр твердый или моцарелла – 100 г
- помидор – 1 шт.
- пармезан – 40 г
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать слайсами и выложить в форму, смазанную маслом.
2. Куриное филе порезать кубиком.
3. Добавить яйца, соль, перец, паприку, натертый творог, сметану и измельченную петрушку.
4. . Вылить все на капусту.
5. Нарезать слайсами помидоры и разложить сверху.
6. Посыпать натертым пармезаном.
7. Запекать в течение 45 минут при температуре 200 градусов.
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