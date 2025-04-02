Кэти Холмс поразила образом с полупрозрачным платьем. Фото

Тренд на монохромные образы с полупрозрачными тканями набирает обороты. Ранее в подобных вещах уже появлялись Хайди Клум и вечная бунтарка Кейт Мосс, а теперь волну популярности подобных вещей подхватила актриса Кэти Голмс.

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На днях звезда посетила бродвейскую премьеру. Поздравить коллег она прибыла в облегающем длинном платье из полупрозрачной ткани черного цвета. Несмотря на то, что издали вещь казалась обычной, при близком взгляде, а также в свете вспышек она выдавала свой секрет.

Платье макси Холмс дополнила парой черных туфель на каблуке с оригинальными вырезами на носках и красным клатчем, который придавал яркий акцент. Актриса сделала гладкую прическу и украсила образ золотыми серьгами-кольцами, которые сочетались с набором золотых браслетов, украшавших ее запястье.

Модные критики похвалили Холмс за выбор платья для этого выхода. Образ у нее получился одновременно сдержанным, элегантным и сексуальным. Актриса, по их мнению, справилась с сочетанием черного цвета и игривой полупрозрачности – самого популярного тандема сезона.

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