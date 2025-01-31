Когда лучше принимать душ: перед сном или утром? Эксперты развеяли миф

Несмотря на то, что прения о принятии душа перед сном или после сна являются предметом споров, эксперты утверждают, что принятие душа вечером действительно лучше для вас.

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Сообщается, что принятие душа ночью лучше для вашего здоровья, поскольку вы избавитесь от микробов, пыли, загрязнений и бактерий, которые вы собираете в течение дня через одежду, кожу и волосы. По словам экспертов в области здравоохранения, принятие душа перед сном поможет избежать распространения аллергенов и пыльцы на простынях и пижаме, пишет OBOZ.UA.

Принятие душа ночью не только полезнее для вас, но и сделает ваши волосы здоровее и придаст ему глянцевый вид.

Мытье волос ночью даст ему время высохнуть более естественным путем и избежать загрязнения или повреждения на улице до того, как они даже успеют высохнуть.

Душ поможет вам получить более восстановительный ночной сон, снизив температуру тела и расслабив мышцы.

Исследования показали, что люди расслабляются и засыпают быстрее, если принимают душ за час-два до сна, и это улучшает качество сна.

Однако рекомендуется избегать горячего или очень холодного душа перед сном, поскольку это может нарушить температуру вашего тела и противодействовать.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, в чем польза и преимущества холодного душа.

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