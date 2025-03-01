Когда нужно начинать косить газон после 'зимней спячки': назван месяц

Регулярная стрижка газона в течение года важна, если вы хотите иметь здоровую зеленую траву. Однако садоводы часто откладывают свои косилки на зиму из-за того, что рост травы прекращается в холодную погоду.

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Учитывая, что весна не за горами, эксперты по садоводству поделились, когда именно нужно снова косить траву. По словам профессионалов, если вы хотите иметь "опрятный газон", вам следует косить его каждую неделю или раз в две недели, начиная с марта. Они добавили, что это позволит поддерживать траву в хорошем состоянии, пишет OBOZ.UA.

Но если на вашем газоне много цветов, стоит удержать от стрижки его в марте, чтобы обеспечить столь необходимую поддержку опылителям.

Для первого кошения весной выберите самую высокую настройку ножа, чтобы избежать заглушения косилки обрезками. Если трава очень длинная, вам, возможно, придется сначала подстричь ее, чтобы снизить общую высоту, а затем сгрести скошенную, прежде чем переходить к обработке косилкой.

Почти все косилки позволяют регулировать высоту среза в соответствии с разными временами года и стилем газона. Газоны, в которых часто оставляют значительную длину травы, могут страдать слабым ростом, поэтому важно регулярно косить их.

Когда погода становится теплее, лучше косить ранним утром, чтобы трава не сгорела в полуденную жару.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать газон более густым.

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