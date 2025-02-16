Когда нужно сеять помидоры, чтобы получить хороший урожай: уловки выращивания

Помидор – довольно популярная культура, которую не все любят выращивать из-за некоторых сложностей этого процесса.

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Самый распространенный вопрос, который волнует многих: когда лучше сеять помидоры, чтобы потом получить крепкую рассаду и хороший урожай. Известный садовник Монти Дон на своем сайте посоветовал сеять помидоры двумя партиями: первую – в феврале, а другую – в марте или даже в апреле, чтобы отсрочить урожай и застраховаться от плохой погоды.

Помидорам нужна температура почвы 18C, чтобы прорасти, поэтому приготовьтесь высаживать их в конце февраля, если у вас есть теплица, или в конце марта, если вы планируете выращивать их на улице.

Также можно усадить в горшки и поставить на теплый подоконник, но при этом их нужно будет накрыть, чтобы сделать их среду столь же влажной.

Как только начнет появляться лестница, не забудьте открыть ее. Лучший способ обеспечить правильный рост рассады помидоров – это дать ей достаточно яркого света, потому что если она не получит достаточного освещения, она вырастет слабой с меньшим количеством плодов и будет более восприимчивой к болезням.

Когда у рассады помидоров появятся первые настоящие листья, которые являются вторым набором после семенных, пора пересадить их в большие контейнеры.

Важно заранее спланировать, чтобы ваша рассада помидоров имела достаточно места, теплую среду и много солнечного света, чтобы гарантировать получение больших щедрых урожаев позже летом.

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