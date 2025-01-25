Конец января будет хорошим для четырех знаков зодиака

Некоторые знаки зодиака завершат январь с хорошими результатами. Они решат проблемы и обратят внимание на себя.

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Это Телец, Рак, Водолей и Рыбы, пишет Parade. Больше о том, что приготовили вам звезды, читайте в гороскопе.

Телец

30 января мятежный ретроградный Уран заканчивается в знаке зодиака Телец. Благодаря влиянию планеты неожиданных изменений, вы сможете эффективно решать проблемы и двигаться в правильном направлении. Телец может освободиться от того, чем себя ограничивал и развить свой потенциал.

Рак

13 января полная Луна в Раке достигла пика. Это принесло вам в жизнь много чувств. Теперь у вас есть время отдохнуть и собраться с мыслями. Представители этого знака наберутся решимости отпустить то, что больше им не служит. Несмотря на влияние ретроградного Марса до конца февраля, эта полная Луна помогла Раку изменить свою жизнь.

Водолей

Сезон Водолеев начался 19 января, а Солнце вошло в их знак. Начался период признания и роста. Вы привлечете к себе внимание вашими новаторскими идеями. Вы снова чувствуете себя настоящими.

Рыбы

Северный узел вошел в знак Рыб 11 января и будет в нем около полутора лет. Преимущество будет на вашей стороне. Рыбы смогут поставить свои потребности во главу угла. Вы больше не будете подчиняться силе воли других или терять себя в отношениях. Ожидайте, что это будет подходящий период.