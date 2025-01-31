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Крабовый рулет "Светофор": рецепт самой вкусной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
264
Рецепт закуски

Крабовые палочки и лаваш – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также салатов и рулетов. Для яркого вкуса добавьте в основу еще чеснок и майонез.

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Рулет из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета "Светофор" с крабовыми палочками и свежими огурцами.

Рецепт рулета

Ингредиенты:

  • лист лаваша 80г
  • 3 вареных яйца
  • 2-3 огурца (200г)
  • 140г крабовых палочек
  • 40г майонеза
  • 2 плавленых сырка
  • соль-перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натираем на терке сырки, добавляем майонез и по желанию соль или перец, и все вымешиваем.

Тертый сыр

2. Лаваш смазываем смесью майонеза и сыра.

Начинка для рулета

3. Далее натираем три начинки: первая из огурца, далее вареные яйца и в конце крабовые палочки.

Приготовление рулета

4. Лаваш скручиваем и дайте немного настояться в холодильнике. Нарезаем кусками и готово.

Готовый рулет

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