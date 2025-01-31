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Крабовый рулет "Светофор": рецепт самой вкусной закуски за 10 минут
Крабовые палочки и лаваш – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также салатов и рулетов. Для яркого вкуса добавьте в основу еще чеснок и майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета "Светофор" с крабовыми палочками и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- лист лаваша 80г
- 3 вареных яйца
- 2-3 огурца (200г)
- 140г крабовых палочек
- 40г майонеза
- 2 плавленых сырка
- соль-перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натираем на терке сырки, добавляем майонез и по желанию соль или перец, и все вымешиваем.
2. Лаваш смазываем смесью майонеза и сыра.
3. Далее натираем три начинки: первая из огурца, далее вареные яйца и в конце крабовые палочки.
4. Лаваш скручиваем и дайте немного настояться в холодильнике. Нарезаем кусками и готово.
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