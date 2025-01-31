Крабовый рулет "Светофор": рецепт самой вкусной закуски за 10 минут

Крабовые палочки и лаваш – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также салатов и рулетов. Для яркого вкуса добавьте в основу еще чеснок и майонез.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета "Светофор" с крабовыми палочками и свежими огурцами.

Ингредиенты:

лист лаваша 80г

3 вареных яйца

2-3 огурца (200г)

140г крабовых палочек

40г майонеза

2 плавленых сырка

соль-перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натираем на терке сырки, добавляем майонез и по желанию соль или перец, и все вымешиваем.

2. Лаваш смазываем смесью майонеза и сыра.

3. Далее натираем три начинки: первая из огурца, далее вареные яйца и в конце крабовые палочки.

4. Лаваш скручиваем и дайте немного настояться в холодильнике. Нарезаем кусками и готово.

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