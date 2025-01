Как часто нужно чистить кофеварку: отвечает эксперт

Если приготовление горячей чашки кофе является основной частью вашей утренней рутины, то вам просто необходимо знать, когда и как чистить кофеварку, чтобы ваш напиток был не только вкусным, но и безопасным.

Видео дня

Эксперт Бет Макги, автор книги "Уберите свой дом прямо сейчас: метод уборки дома, который может освоить каждый", рассказала, как часто вы должны чистить этот ежедневный кухонный прибор, пишет Eat This Not That.

"Если вы пользуетесь своей кофеваркой каждый день, ее следует тщательно мыть примерно раз в месяц", – говорит Макги. "Кофейная гуща оставляет остатки в корзине для заваривания, а пятна от воды и бактерии могут накапливаться в компонентах для заваривания".

Какие части кофеварки нужно чистить?

"Для обычных кофеварок извлеките все корзины и замочите их в раковине с горячей водой и чашкой уксуса", — говорит Макги.

Какой самый лучший способ почистить кофеварку?

Вот пошаговая инструкция, которой вы можете следовать:

Наполните кофеварку полностью 1 частью воды и 2 частями белого уксуса и заварите. Повторите, пропуская ту же воду во второй раз. Промойте корзины чистой водой и налейте еще одну кастрюлю с водой и ложкой гущи, чтобы избавиться от любого остаточного вкуса или запаха уксуса. Закончив с самой кофеваркой, сбрызните внутреннюю часть резервуара спреем-отбеливателем и оставьте на минуту. Протрите внутреннюю часть и промойте горячей водой.

"Очистка кофеварки улучшит вкус ваших напитков", - говорит Макги. "Кофе, как правило, содержит много кислоты, и ваша кофеварка может приобрести горелый запах, который повлияет на вкус всего, что вы в нем варите".

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно мыть гейзерную кофеварку, чтобы кофе имел идеальный вкус.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.