Звезды 'Сверхъестественного' воссоединятся в другом сериале: что известно

Звезда сериала "Сверхъестественное" Дженсен Эклз, который сейчас снимается в последнем сезоне сатирического супергеройского шоу "Пацаны", анонсировал воссоединение с актерами Джаредом Падалеки и Мишей Коллинзом. Они присоединятся к своему коллеге на площадке его нынешнего проекта.

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Ролик-тизер Эклз опубликовал в своих соцсетях. "Привет, Джаред, у нас есть работа. Снова", – говорит он в ролике. Далее в кадре появляется Падалеки и отвечает: "Окей. Я скажу Мише. Миша, у нас есть работа". Третьим мы видим Коллинза. "Хорошо. Но что мы делаем?", – наконец-то спрашивает тот. И возникает логотип "Пацанов".

Как пишет издание Variety, неизвестно, какие роли достанутся Падалеки и Коллинзу. Эклз играет в "Пацанах" Солдатика. Известно, что в шоу уже успели появиться такие звезды "Сверхъестественного" как Джим Бивер (играет Роберта Сингера), Джеффри Дин Морган (играет Джо Кесслера) и Роб Бенедикт (играет Сплинтера).

Создатель "Пацанов" Эрик Крипке давно выражал желание пригласить Падалеки в свой проект, заявив в прошлом году журналу Variety: "Я чувствую, что мне нужно завершить свою игру в покемонов "Сверхъестественного", и мне осталось поймать одного большого – очень большого – покемона".

Падалеки снимался вместе с Эклзом в научно-фантастической драме CW на протяжении всех 15 сезонов. Коллинз участвовал в "Сверхъестественном" в течение 12 сезонов, и воплотил в нем девять разных персонажей.

В настоящее время "Пацаны" находятся в стадии производства своего пятого и последнего сезона. В главных ролях задействованы Карл Урбан, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капоне, Карен Фукухара, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик МакЭллиготт, Джесси Т. Ашер, Натан Митчелл, Чейс Кроуфорд, Колби Минифи, Клаудия Думит и Джанкарло Эспозито.

Спин-офф "Пацанов" о колледже Gen V дебютировал в 2023 году и был продлен на второй сезон. Также выходил анимационный спин-офф для взрослых под названием The Boys Presents: Diabolical, а на будущее запланирован еще один сериал – Vought Rising с Падалеки в главной роли.

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