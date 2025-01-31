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Блины на айране на Масленицу 2025: самый удачный рецепт теста

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
120
Рецепт блинов

Домашние блины можно готовить на молоке, минеральной воде, сметане, а также на айране. Для того, чтобы блины были не рвались, добавьте в тесто растительное масло. 

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Вкусные блины

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, мягких блинов на айране, которые не будут рваться. 

Рецепт блинов

Ингредиенты: 

  • 250 г муки
  • 3 ст.л растительного масла
  • 2 яйца
  • 3 ст.л сахара
  • щепотка соли
  • 1 ч.л разрыхлителя

Способ приготовления: 

1. Разбейте яйца, всыпьте сахар и щепотку соли, вымешайте венчиком. После влейте айран и все хорошо размешайте. 

Яйца с айраном для теста

2. Добавьте разрыхлитель и муку, размешайте до однородности. И оставьте на 15 минут постоять. После чего добавьте масло, размешайте. 

Приготовление теста

3. Жарьте блины с одной стороны 1.5-2 минут и 15-30 секунд с другой стороны на среднем огне.

Готовые блины

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