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Блины на айране на Масленицу 2025: самый удачный рецепт теста
Домашние блины можно готовить на молоке, минеральной воде, сметане, а также на айране. Для того, чтобы блины были не рвались, добавьте в тесто растительное масло.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, мягких блинов на айране, которые не будут рваться.
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 3 ст.л растительного масла
- 2 яйца
- 3 ст.л сахара
- щепотка соли
- 1 ч.л разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Разбейте яйца, всыпьте сахар и щепотку соли, вымешайте венчиком. После влейте айран и все хорошо размешайте.
2. Добавьте разрыхлитель и муку, размешайте до однородности. И оставьте на 15 минут постоять. После чего добавьте масло, размешайте.
3. Жарьте блины с одной стороны 1.5-2 минут и 15-30 секунд с другой стороны на среднем огне.
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