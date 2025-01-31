Блины на айране на Масленицу 2025: самый удачный рецепт теста

Домашние блины можно готовить на молоке, минеральной воде, сметане, а также на айране. Для того, чтобы блины были не рвались, добавьте в тесто растительное масло.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, мягких блинов на айране, которые не будут рваться.

Ингредиенты:

250 г муки

3 ст.л растительного масла

2 яйца

3 ст.л сахара

щепотка соли

1 ч.л разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца, всыпьте сахар и щепотку соли, вымешайте венчиком. После влейте айран и все хорошо размешайте.

2. Добавьте разрыхлитель и муку, размешайте до однородности. И оставьте на 15 минут постоять. После чего добавьте масло, размешайте.

3. Жарьте блины с одной стороны 1.5-2 минут и 15-30 секунд с другой стороны на среднем огне.

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