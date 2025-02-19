Красивая бухта с розовым песком: где расположен лучший пляж в мире

Любителей пляжного отдыха давно не удивишь белыми песками, поэтому в поисках новых впечатлений они изучают рейтинги лучших мест у воды. И один такой список недавно назвал самым лучшим пляжем в 2025 году красивую бухту, берег которой покрыт мягким розовым песком.

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Как пишет издание Express, эксперты сервиса Tripadvisor выбрали идеальным направлением красивую бухту на греческом острове Крит. Расположенный здесь пляж Элафониси славится кристально чистой водой и километрами розового песка.

Греческий пляж впервые за четыре года снова вошел в список, поднявшись на потрясающие 23 позиции и закрепив за собой первое место. Расположенный на берегу Средиземного моря, помимо невероятных морских пейзажей Элафонисси может предложить невероятные прогулки среди кедров, ведь рядом находится целый кедровый лес.

Необычный розовый оттенок песка на Элафонисси обусловлен тем, что среди белых песчинок здесь содержится немало частиц ярко-красных панцирей микроскопических морских организмов, обитающих в здешних водах. Интенсивность цвета меняется и зависит от таких факторов как погода и прилив.

Если вы хотите посетить этот всемирно известный пляж, но не хотите бороться за место у воды с другими туристами, то лучше всего приезжать на Крит в межсезонье. В мае и сентябре здесь стоит теплая солнечная погода, а людей значительно меньше по сравнению с пиковыми летними месяцами.

На пляже можно арендовать шезлонги и зонты. Однако имейте в виду, что естественную тень найти здесь не удастся, поэтому возьмите с собой шляпу или собственный зонтик, на случай если их все разберут

Если вы хотите посетить этот сказочный пляж, то самый простой способ сделать это – прилететь в Ираклион, а затем арендовать машину и доехать до города Ханья на северо-западном побережье острова. От Ханьи до Элафониси около полутора часов езды.

На втором месте среди красивейших пляжей мира оказался пляж Банана на острове Пхукет, Таиланд. Этот невероятный пляж славится не только потрясающей красотой, но и кристально чистой водой и спокойной атмосферой. Здесь открываются невероятные возможности для снорклинга в коралловых рифах и катания на лодках. Идеальное время для посещения этого кусочка рая — с ноября по март, когда на Пхукете чистое небо, сухая погода и спокойное море.

Полный список 10 лучших пляжей мира в 2025 году таков:

Пляж Элафонисси, Крит, Греция Пляж Банана, Пхукет, Таиланд Пляж Игл, Ораньестад, Аруба Пляж Сиеста, Сиеста-Ки, Флорида Пляж Прайя-да-Фалезия, Алгарви, Португалия Пляж Плайя-Варадеро, Варадеро, Куба Пляж Баваро, Пунта-Кана, Доминиканская Республика Пляж Плайя-де-Муро, Майорка, Испания Пляж Келлингкинг, Нуса-Пенида, Индонезия Пляж Миртос, остров Кефалония, Греция

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