Красиво и доступно: куда поехать отдохнуть в горы в Европе
Высокие Татры – горный массив, расположенный на границе Польши и Словакии. Он является самой высокой частью Карпат и привлекает туристов со всего мира своей красотой, величием и разнообразием возможностей для отдыха.
Высокие Татры были признаны экспертами Lonely Planet лучшим европейским направлением для путешествий благодаря невероятным пейзажам. Издание Express рассказало, почему стоит посетить этот горный массив.
Авиакомпании Ryanair и Wizz Air предлагают дешевые рейсы в Попрад – город, который находится всего в 15 минутах от гор. Этот регион является частью природного заповедника, который вместе с польской частью образует биосферный заповедник ЮНЕСКО.
Высокие Татры – рай для любителей активного отдыха. Здесь есть множество маршрутов для пеших прогулок разной сложности. Также здесь можно заниматься скалолазанием, альпинизмом, велоспортом и другими видами спорта. Зимой Высокие Татры превращаются в популярный горнолыжный курорт.
Если вы посещаете этот регион впервые, то несколько мест, которые стоит увидеть:
- Горнолыжный курорт Татранска Ломница имеет самый крутой спуск в Словакии на высоте 2190 м.
- Канатная дорога в Ломницкий пик, откуда открывается панорамный вид на окружающие горы.
- Штрбское Плесо, где в 1970 году проводился Чемпионат мира по лыжному спорту.
Для опытных лыжников есть возможность посетить курорт Ясна – здесь проводился один из главных этапов Кубка мира по горнолыжному спорту. Курорт располагает 50 км склонами и современной инфраструктурой.
Но Высокие Татры – это не только зимние развлечения. Здесь есть более 600 км пешеходных маршрутов, подходящих для прогулок в любое время года. Вы можете отправиться к водопадам или провести целый день в горах. Многие тропы ведут к шале, где можно поесть или переночевать, а некоторые из них даже предоставляют роскошные спа-услуги.
Традиционная доставка продуктов к отдаленным горным хижинам осуществляется не с помощью вертолетов, а через татрских шерпов, которые поднимаются на высоты до 2000 м с грузами до 100 кг.
Не забудьте попробовать традиционные блюда, такие как картофельные клецки с овечьим сыром, сытные супы и рагу.
После продолжительных прогулок эксперты советуют отдохнуть в одном из лучших спа-центров в отеле Kempinski на Štrbské Pleso или историческом Grandhotel Starý Smokovec. Для более экономного варианта можно выбрать AquaCity Poprad.
В Высоких Татрах хорошо развита туристическая инфраструктура. Здесь есть отели, рестораны, кафе, магазины и другие заведения, где можно отдохнуть и насладиться комфортом. Также здесь много туристических агентств, которые предлагают разнообразные экскурсии и туры.
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