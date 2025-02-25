Легендарный фильм 'Константин' с Киану Ривзом может получить продолжение: что известно

Фанаты культового фильма "Константин" могут радоваться, ведь высока вероятность, что долгожданное продолжение наконец-то увидит свет. Киану Ривз, исполнитель главной роли, поделился оптимистичными новостями о разработке сиквела. После многих лет ожидания похоже, что история Джона Константина получит новое развитие.

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Киану Ривз, сыгравший Джона Константина в оригинальной ленте 2005 года, рассказал, что после десятилетних попыток запустить продолжение, фильм наконец-то дошел до стадии написания сценария. По словам актера, они представили историю студии DC и получили положительный ответ, пишет The Independent.

Несмотря на то, что Ривз всегда выражал желание вернуться к этой роли, официальное подтверждение продолжения появилось только в сентябре 2022 года. Фильм "Константин", основанный на комиксах Hellblazer, рассказывает историю Джона Константина, охотника на демонов, оказывающегося в центре сверхъестественной войны между ангелами и демонами.

Пока детали сюжета сиквела держатся в секрете, но Ривз намекнул, что Джона Константина ждут новые испытания. Актер также подтвердил, что события сиквела будут происходить в том же мире, что и оригинальный фильм.

Ривз не скрывал, что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Warner Bros. дать зеленый свет на продолжение. По его словам, он почти каждый год обращался в студию с просьбой о сиквеле, но получал отказы.

Режиссер Фрэнсис Лоуренс, работавший над оригинальным фильмом, также подтвердил свое участие в создании сиквела. Он рассказал, что согласился на проект только после того, как стало ясно, что Ривз и сценарист Акива Голдсман будут иметь творческий контроль над персонажем.

Добавим, что сценарист "Острых козырьков" также намекнул на продолжение сериала.

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