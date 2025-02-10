Легкая запеканка с брокколи и лососем: не навредит вашей фигуре
Сочетание брокколи и лосося всегда считалось удачным, независимо от того, какое именно блюдо готовилось. В любом случае вы получите настоящий взрыв цвета и вкуса.
Фудблогер в ником polli cooking в Instagram показала, что можно легко приготовить из этих продуктов. Она выбрала запеканку, которая никогда не навредит фигуре.
Ингредиенты
- Брокколи – 250 гр.
- Филе лосося – 250 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Сливки 15% – 100 мл.
- Соль
- Прованские травы
- Сыр – 80 гр.
Способ приготовления
1. Брокколи моем и делим на соцветия, отправляем в кипяток на 3 минуты. После перекладываем в форму для запекания.
2. Рыбку нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем в брокколи.
3. Для заливки в яйца добавляем сливки, соль, прованские травы и все хорошо перемешиваем.
4. Заливаем рыбку и брокколи заливкой, сверху затираем сыром.
5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
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