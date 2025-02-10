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Легкая запеканка с брокколи и лососем: не навредит вашей фигуре

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
135
Легкая запеканка с брокколи и лососем: не навредит вашей фигуре

Сочетание брокколи и лосося всегда считалось удачным, независимо от того, какое именно блюдо готовилось. В любом случае вы получите настоящий взрыв цвета и вкуса.

Видео дня

Фудблогер в ником polli cooking в Instagram показала, что можно легко приготовить из этих продуктов. Она выбрала запеканку, которая никогда не навредит фигуре.

Легкая запеканка с брокколи и лососем: не навредит вашей фигуре

Ингредиенты

  • Брокколи – 250 гр.
  • Филе лосося – 250 гр.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сливки 15% – 100 мл.
  • Соль
  • Прованские травы
  • Сыр – 80 гр.

Способ приготовления

1. Брокколи моем и делим на соцветия, отправляем в кипяток на 3 минуты. После перекладываем в форму для запекания.

Легкая запеканка с брокколи и лососем: не навредит вашей фигуре

2. Рыбку нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем в брокколи.

3. Для заливки в яйца добавляем сливки, соль, прованские травы и все хорошо перемешиваем.

Легкая запеканка с брокколи и лососем: не навредит вашей фигуре

4. Заливаем рыбку и брокколи заливкой, сверху затираем сыром.

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Легкая запеканка с брокколи и лососем: не навредит вашей фигуре

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