Легкая запеканка с брокколи и лососем: не навредит вашей фигуре

Сочетание брокколи и лосося всегда считалось удачным, независимо от того, какое именно блюдо готовилось. В любом случае вы получите настоящий взрыв цвета и вкуса.

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Фудблогер в ником polli cooking в Instagram показала, что можно легко приготовить из этих продуктов. Она выбрала запеканку, которая никогда не навредит фигуре.

Ингредиенты

Брокколи – 250 гр.

Филе лосося – 250 гр.

Яйца – 3 шт.

Сливки 15% – 100 мл.

Соль

Прованские травы

Сыр – 80 гр.

Способ приготовления

1. Брокколи моем и делим на соцветия, отправляем в кипяток на 3 минуты. После перекладываем в форму для запекания.

2. Рыбку нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем в брокколи.

3. Для заливки в яйца добавляем сливки, соль, прованские травы и все хорошо перемешиваем.

4. Заливаем рыбку и брокколи заливкой, сверху затираем сыром.

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

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