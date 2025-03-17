Видео дня
Легкий оливье для пасхального стола: рецепт самого вкусного домашнего салата
Салат оливье – один из самых вкусных и простых в приготовлении салатов. Для яркого и необычного вкуса добавьте в салат горошек, кукурузу, а также лук, свежие или маринованные огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего оливье, с консервированным горошком и вареной колбасой.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 6 картошек
- 3 морковки
- 1 б. консервированного горошка
- 400 г. вареной колбасы (можно запеченную буженину)
- 4 квашеных огурчика
- майонез для заправки
- соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Сварите или запеките овощи, порежьте кубиком.
2. Также кубиком порежьте колбасу, огурцы.
3. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте специи, майонез, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: