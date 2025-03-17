Легкий оливье для пасхального стола: рецепт самого вкусного домашнего салата

Салат оливье – один из самых вкусных и простых в приготовлении салатов. Для яркого и необычного вкуса добавьте в салат горошек, кукурузу, а также лук, свежие или маринованные огурцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего оливье, с консервированным горошком и вареной колбасой.

Ингредиенты:

6 яиц

6 картошек

3 морковки

1 б. консервированного горошка

400 г. вареной колбасы (можно запеченную буженину)

4 квашеных огурчика

майонез для заправки

соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварите или запеките овощи, порежьте кубиком.

2. Также кубиком порежьте колбасу, огурцы.

3. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте специи, майонез, перемешайте.

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