УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Легкий оливье для пасхального стола: рецепт самого вкусного домашнего салата

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
186
Рецепт салата

Салат оливье – один из самых вкусных и простых в приготовлении салатов. Для яркого и необычного вкуса добавьте в салат горошек, кукурузу, а также лук, свежие или маринованные огурцы. 

Видео дня
Домашний оливье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего оливье,  с консервированным горошком и вареной колбасой. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • 6 яиц
  • 6 картошек 
  • 3 морковки
  • 1 б. консервированного горошка
  • 400 г. вареной колбасы (можно запеченную буженину)
  • 4 квашеных огурчика
  • майонез для заправки
  • соль/перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Сварите или запеките овощи, порежьте кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Также кубиком порежьте колбасу, огурцы. 

Соус для салата

3. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте специи, майонез, перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: