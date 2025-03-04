Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо

С наступлением весны хочется легких и питательных обедов. Овощнойсалат – идеальный вариант. Добавьте много свежего зеленого лука и ароматный огурец. Для заправки можно выбрать привычный майонез или сметану.

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Идея приготовления свежего весеннего салата на обед опубликована на странице фудблогера с ником bude smachno razom в Instagram. Вы справитесь максимум за 15 минут.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

огурец – 1 шт.

консервированная кукуруза – 100 г

зеленый лук – 200 г

майонез или сметана – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску высыпать измельченный зеленый лук.

2. Добавляем нарезанные огурцы.

3. Добавляем нарезанные отварные яйца.

4. Добавляем кукурузу.

5. Смешать в салатной миске все нарезанные ингредиенты, добавить майонез и посолить по вкусу.

6. Размешать салат и подавать.

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