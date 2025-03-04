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Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
264
Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо

С наступлением весны хочется легких и питательных обедов. Овощнойсалат – идеальный вариант. Добавьте много свежего зеленого лука и ароматный огурец. Для заправки можно выбрать привычный майонез или сметану.

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Идея приготовления свежего весеннего салата на обед опубликована на странице фудблогера с ником bude smachno razom в Instagram. Вы справитесь максимум за 15 минут.

Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • консервированная кукуруза – 100 г
  • зеленый лук – 200 г
  • майонез или сметана – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо

1. В миску высыпать измельченный зеленый лук.

Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо

2. Добавляем нарезанные огурцы.

Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо

3. Добавляем нарезанные отварные яйца.

Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо

4. Добавляем кукурузу.

Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо

5. Смешать в салатной миске все нарезанные ингредиенты, добавить майонез и посолить по вкусу.

Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо

6. Размешать салат и подавать.

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