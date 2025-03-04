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Легкий весенний салат для обеда: как приготовить бюджетное и вкусное блюдо
С наступлением весны хочется легких и питательных обедов. Овощнойсалат – идеальный вариант. Добавьте много свежего зеленого лука и ароматный огурец. Для заправки можно выбрать привычный майонез или сметану.
Идея приготовления свежего весеннего салата на обед опубликована на странице фудблогера с ником bude smachno razom в Instagram. Вы справитесь максимум за 15 минут.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- огурец – 1 шт.
- консервированная кукуруза – 100 г
- зеленый лук – 200 г
- майонез или сметана – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску высыпать измельченный зеленый лук.
2. Добавляем нарезанные огурцы.
3. Добавляем нарезанные отварные яйца.
4. Добавляем кукурузу.
5. Смешать в салатной миске все нарезанные ингредиенты, добавить майонез и посолить по вкусу.
6. Размешать салат и подавать.
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