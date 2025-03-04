Apple представит новый MacBook Air: чего ждать

Релиз MacBook Air – одно из самых ожидаемых событий для пользователей и поклонников Apple. В сети распространяется информация, что компания не будет проводить отдельное весеннее мероприятие в этом году. Как и iPhone 16e, новый MacBook Air, вероятно, будет представлен через пресс-релиз и сопроводительное видео.

Видео дня

Генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал новый продукт. Подробности рассказало издание MacRumors.

Дизайн

Apple продолжит выпускать MacBook Air в двух размерах: 13 и 15 дюймов. Заметных изменений в дизайне не ожидается, поскольку компания редко обновляет внешний вид своих устройств. Последний редизайн MacBook Air состоялся в 2022 году, поэтому новые модели, вероятно, будут иметь тот же корпус.

Дисплей

MacBook Pro уже оснащен мини-светодиодным дисплеем, но эта технология скорее всего останется премиальной. Ожидается, что MacBook Air продолжит использовать Liquid Retina Display (LED), как и текущие модели.

Последние MacBook Pro получили опцию матового дисплея с нанотекстурой. Есть вероятность, что такой вариант появится и в MacBook Air, хотя он может остаться эксклюзивным для профессиональных моделей.

Чип M4

Чип M4 уже используется в MacBook Pro, iMac, iPad Pro и Mac mini, поэтому его появление в MacBook Air является логичным и ожидаемым шагом. Построенный на усовершенствованном 3-нанометровом техпроцессе TSMC, этот чип обеспечивает улучшенную производительность и повышенную эффективность. Ожидается прирост производительности до 25% по сравнению с M3.

Оперативная память

В прошлом году Apple увеличила минимальный объем оперативной памяти в MacBook Air до 16 ГБ, и предположительно эта конфигурация останется без изменений в новых моделях.

Автономность

Благодаря повышенной эффективности чипа M4, время автономной работы MacBook Air может возрасти. К примеру, 14-дюймовый MacBook Pro с M4 работает до 24 часов в режиме потокового видео или 16 часов при просмотре веб-страниц.

Камера FaceTime

Apple оснастила MacBook Pro 12-мегапиксельной фронтальной камерой, и по всей вероятности, аналогичное обновление получит MacBook Air. Камера поддерживает функцию Center Stage, удерживающую пользователя в центре кадра во время видеовызовов. Также, вероятно, будет поддержка Desk View – функции, обеспечивающей вид сверху вашего стола для удобства демонстраций.

Порты и подключения

Текущие модели MacBook Air оснащены двумя портами Thunderbolt 3, но в версии M4 можно ожидать три порта Thunderbolt 4, что улучшит скорость и возможности подключения.

Прекращение производства M2 MacBook Air

Apple все еще продает MacBook Air с чипом M2 по цене от 999 долларов. Однако эта модель может быть снята с производства, если переход на M3 поднимет общую стоимость линейки.

Другие Air-новинки

Хотя главной новинкой станет M4 MacBook Air, Apple может преподнести еще несколько сюрпризов. Например, обновление iPad Air запланировано этой весной, а новая версия AirTags ожидается в 2025 году.

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