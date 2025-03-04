Станут революцией: какие функции получат Apple Watch Ultra 3

В скором времени компания Apple должна представить новое поколение своих смарт-часов Apple Watch Ultra. И уже известно, что Apple Watch Ultra 3 не претерпят кардинальных изменений с точки зрения дизайна. А вот функционально устройство будет значительно улучшено.

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О том, что нового получит гаджет, рассказало издание MacRumors. В момент анонса Ultra 3 в сентябре пройдет два года с момента запуска предыдущей модели. А значит это оставляет производителю много пространства для усовершенствований. И вот что, вероятно, получат покупатели Apple Watch Ultra 3.

Обнаружение гипертонии

Журналист Bloomberg Марк Гурман утверждает, что мониторинг артериального давления должен стать следующей важной функцией для здоровья Apple Watch, которая впервые появится в Ultra 3. По слухам, эта функция не будет направлена на точные замеры артериального давления. В то же время гаджет будет наблюдать динамику этого показателя. В случае, если у человека оно начнет подниматься, он получит соответствующее уведомление.

Известно, что недиагностированную гипертонию называют "тихим убийцей", ведь она долго не дает о себе знать и медленно наносит вред здоровью человека. Раннее обнаружение проблемы с помощью Apple Watch может спасти жизнь. Сейчас смарт-часы Apple уже способны обнаруживать мерцающую аритмию или нерегулярное сердцебиение, и их можно использовать для снятия показаний ЭКГ в одном отведении. Также доступна функция мониторинга кислорода в крови.

Более яркий дисплей с более высокой частотой обновления

Одним из последствий того, что Apple решила не обновлять Apple Watch Ultra в 2024 году, стало то, что Apple Watch Series 10 превзошли их с точки зрения технологии отображения. Кажется очень вероятным, что в этом году Apple, по меньшей мере, сравнится с Ultra.

Apple Watch Series 10 получили постоянно включенный дисплей Retina LTPO3 OLED, в то время как текущая модель Ultra оснащена технологией LTPO2. LTPO3 обеспечивает Series 10 более высокую частоту обновления в постоянно включенном режиме, что позволяет отображать секундную стрелку на некоторых циферблатах.

Аналогично, Apple Watch Series 10 имеет широкоугольный OLED дисплей, что позволяет ему быть на 40% ярче при взгляде под углом. Кажется неизбежным, что Apple Watch Ultra 3 получит оба улучшения.

Новый чип

После двух лет без обновления вероятно, что Apple Watch Ultra 3 получит совершенно новый чип. Текущие Apple Watch Ultra работают на чипе S9, но с Apple Watch Series 10 2024 года производитель представил чип S10. Он, хотя и не мощнее предшественника, зато компактнее.

Более новый чип освободит внутреннее пространство внутри Ultra для других компонентов, таких как более емкая батарея. Если Apple выберет S11, он может быть более мощным или иметь новые встроенные возможности.

Спутниковое подключение

В прошлом году Марк Гурман сказал, что Apple Watch Ultra 3 получат спутниковое подключение – функцию, которая сейчас доступна только iPhone. Эта функция позволит пользователям Apple Watch Ultra подключаться к спутниковой сети для передачи текстовых сообщений, когда сотовые сети и Wi-Fi недоступны.

Спутниковое подключение поможет Apple лучше конкурировать с такими компаниями как Garmin, которые предлагают специализированное спутниковое оборудование для использования в чрезвычайных ситуациях, если пользователь находится вне сети. Apple Watch Ultra предназначен для туристов, дайверов и любителей приключений, а спутниковое подключение для устройства станет для них важным обновлением. Apple, вероятно, надеется, что эта функция станет ключевой причиной, мотивирующей людей перейти на новые Apple Watch Ultra.

Связь 5G

По словам Гурмана и Уэйна Ма из The Information, Apple планирует в третьей версии Apple Watch Ultra отказаться от модема Qualcomm. На свою разработку компания тоже пока переходить не спешит. Apple планирует перейти от использования блоков Qualcomm к блокам MediaTek.

Чип модема MediaTek добавляет поддержку 5G RedCap, сервиса 5G, предназначенного для подключенных устройств и носимых устройств, которым не требуются стандартные скорости 5G. Текущие сотовые модели Apple Watch по-прежнему используют 4G LTE.

Обновленная задняя панель и быстрая зарядка

Apple Watch Series 10 представили полностью переделанную металлическую заднюю панель с увеличенной зарядной катушкой и встроенной антенной. Apple Watch Ultra имеет керамическую и сапфировую заднюю панель, а не металлическую. Похоже, Ultra 3 получит этот новый дизайн задней панели в стиле Series 10. Не в последнюю очередь это будет сделано потому, что такая панель обеспечивает лучшую производительность сотовой связи и более быструю зарядку.

Новая металлическая задняя панель позволила Series 10 заряжаться до 80% всего за 30 минут – на 15 минут быстрее, чем Series 9. Со старым дизайном задней панели Apple Watch Ultra 2 требуется 60 минут, чтобы зарядиться до 80%.

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