Ленивые чебуреки из лаваша за 20 минут: жарить не придется
Чебуреки из лаваша – отличная альтернатива изделиям, которые обычно готовят из дрожжевого теста. Это не только быстрее, но и более диетично, потому что жарить ничего не придется. Чебуреки запекаются в духовке вообще без растительного масла.
Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Фарш подойдет любой.
Ингредиенты:
- лаваши – 4 шт.
- фарш из индейки/курицы – 300 г
- лук – 1 шт.
- сыр моцарелла – 120 г (не очень жирный)
- соль/перец
- яйцо для смазки + кунжут
Способ приготовления:
1. В фарш натереть лук, посолить, поперчить по вкусу.
2. Каждый лаваш смазать тонким слоем фарша и сверху посыпать сыром.
3. Край лаваша смазать взбитым яйцом и закрепить лаваш.
4. Смазать сверху яйцом и посыпать кунжутом.
5. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
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