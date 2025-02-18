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Ленивые чебуреки из лаваша за 20 минут: жарить не придется

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
48
Ленивые чебуреки из лаваша за 20 минут: жарить не придется

Чебуреки из лаваша – отличная альтернатива изделиям, которые обычно готовят из дрожжевого теста. Это не только быстрее, но и более диетично, потому что жарить ничего не придется. Чебуреки запекаются в духовке вообще без растительного масла.

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Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Фарш подойдет любой.

Ленивые чебуреки из лаваша за 20 минут: жарить не придется

Ингредиенты:

  • лаваши – 4 шт.
  • фарш из индейки/курицы – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • сыр моцарелла – 120 г (не очень жирный)
  • соль/перец
  • яйцо для смазки + кунжут

Способ приготовления:

Ленивые чебуреки из лаваша за 20 минут: жарить не придется

1. В фарш натереть лук, посолить, поперчить по вкусу.

Ленивые чебуреки из лаваша за 20 минут: жарить не придется

2. Каждый лаваш смазать тонким слоем фарша и сверху посыпать сыром.

Ленивые чебуреки из лаваша за 20 минут: жарить не придется

3. Край лаваша смазать взбитым яйцом и закрепить лаваш.

Ленивые чебуреки из лаваша за 20 минут: жарить не придется

4. Смазать сверху яйцом и посыпать кунжутом.

Ленивые чебуреки из лаваша за 20 минут: жарить не придется

5. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Ленивые чебуреки из лаваша за 20 минут: жарить не придется

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