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Ленивые хачапури на сковороде: готовятся, как оладьи

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
198
Ленивые хачапури на сковороде: готовятся, как оладьи

Хачапури – выпечка из сыра, которая обычно выпекается в духовке. Но для того чтобы сэкономить время, можно приготовить такие изделия на сковородке. Это будет так же легко, как делать обычные оладьи.

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Идея приготовления ленивых хачапур на сковороде опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Подавать можно со сметаной.

Ленивые хачапури на сковороде: готовятся, как оладьи

Ингредиенты:

  • твердый сыр – 200 г
  • сметана – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень

Способ приготовления:

Ленивые хачапури на сковороде: готовятся, как оладьи

1. Сыр натереть на терке.

Ленивые хачапури на сковороде: готовятся, как оладьи

2. Яйца взбить вилкой.

Ленивые хачапури на сковороде: готовятся, как оладьи

3. Добавить муку, сметану, соль, перец, зелень.

Ленивые хачапури на сковороде: готовятся, как оладьи

4. Отлично перемешать.

Ленивые хачапури на сковороде: готовятся, как оладьи

5. Жарить на разогретой сковороде с 2-х сторон под крышкой.

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