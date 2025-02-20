Ленивые хачапури на сковороде: готовятся, как оладьи

Хачапури – выпечка из сыра, которая обычно выпекается в духовке. Но для того чтобы сэкономить время, можно приготовить такие изделия на сковородке. Это будет так же легко, как делать обычные оладьи.

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Идея приготовления ленивых хачапур на сковороде опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Подавать можно со сметаной.

Ингредиенты:

твердый сыр – 200 г

сметана – 200 г

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

зелень

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на терке.

2. Яйца взбить вилкой.

3. Добавить муку, сметану, соль, перец, зелень.

4. Отлично перемешать.

5. Жарить на разогретой сковороде с 2-х сторон под крышкой.

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