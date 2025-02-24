Ленивые и очень хрустящие чебуреки из лаваша, с мясным фаршем: простой рецепт

Домашние чебуреки можно готовить не только из теста, но еще и из лаваша. Для начинки подойдет мясо, творог, твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

фарш любой – 250 г

луковица

микс зелени (зеленый лук, петрушка, укроп)

яйцо – 1 шт.

тортилья/круглый лаваш

вода

соль+перец

Способ приготовления:

1. Добавьте в фарш порезанный лук, яйцо, воду, специи, зелень и перемешайте.

2. Выложите фарш на лаваш, сверните.

3. Обжарьте на сковороде с двух сторон.

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