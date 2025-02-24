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Ленивые и очень хрустящие чебуреки из лаваша, с мясным фаршем: простой рецепт
Домашние чебуреки можно готовить не только из теста, но еще и из лаваша. Для начинки подойдет мясо, творог, твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- фарш любой – 250 г
- луковица
- микс зелени (зеленый лук, петрушка, укроп)
- яйцо – 1 шт.
- тортилья/круглый лаваш
- вода
- соль+перец
Способ приготовления:
1. Добавьте в фарш порезанный лук, яйцо, воду, специи, зелень и перемешайте.
2. Выложите фарш на лаваш, сверните.
3. Обжарьте на сковороде с двух сторон.
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