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Ленивые и очень хрустящие чебуреки из лаваша, с мясным фаршем: простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
153
Ленивые и очень хрустящие чебуреки из лаваша, с мясным фаршем: простой рецепт

Домашние чебуреки можно готовить не только из теста, но еще и из лаваша. Для начинки подойдет мясо, творог, твердый сыр.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • фарш любой – 250 г
  • луковица
  • микс зелени (зеленый лук, петрушка, укроп)
  • яйцо – 1 шт.
  • тортилья/круглый лаваш
  • вода
  • соль+перец

Способ приготовления:

1. Добавьте в фарш порезанный лук, яйцо, воду, специи, зелень и перемешайте.

Мясная начинка

2. Выложите фарш на лаваш, сверните.

Приготовление блюда

3. Обжарьте на сковороде с двух сторон.

Готовые чебуреки

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