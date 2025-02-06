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Ленивый сытный пирог с куриным филе: хватит на всю семью
Для такого пирога вам не придется ничего вымешивать руками или раскатывать тесто. К тому же, куриное мясо очень быстро готовится. В этом блюде оно будет очень сочным и мягким.
Идея приготовления сытного пирога с куриным филе опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Такого блюда хватит на всех.
Ингредиенты:
- филе куриное – 400 г
- яйца куриные – 2 шт.
- копченая паприка, специи для курицы, соль, перец.
- сушеный базилик – 0,5 ч.л.
- сметана – 2 ст.л.
- сыр твердый – 100 г.
- свежая зелень
- мука – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо мелко порезать.
2. Добавить яйца, специи.
3. Натереть сыр и добавить остальные ингредиенты.
4. Тщательно перемешать.
5. Выложить в форму для запекания.
6. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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