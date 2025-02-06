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Ленивый сытный пирог с куриным филе: хватит на всю семью

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
171
Ленивый сытный пирог с куриным филе: хватит на всю семью

Для такого пирога вам не придется ничего вымешивать руками или раскатывать тесто. К тому же, куриное мясо очень быстро готовится. В этом блюде оно будет очень сочным и мягким.

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Идея приготовления сытного пирога с куриным филе опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Такого блюда хватит на всех.

Ленивый сытный пирог с куриным филе: хватит на всю семью

Ингредиенты:

  • филе куриное – 400 г
  • яйца куриные – 2 шт.
  • копченая паприка, специи для курицы, соль, перец.
  • сушеный базилик – 0,5 ч.л.
  • сметана – 2 ст.л.
  • сыр твердый – 100 г.
  • свежая зелень
  • мука – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Ленивый сытный пирог с куриным филе: хватит на всю семью

1. Мясо мелко порезать.

Ленивый сытный пирог с куриным филе: хватит на всю семью

2. Добавить яйца, специи.

3. Натереть сыр и добавить остальные ингредиенты.

Ленивый сытный пирог с куриным филе: хватит на всю семью

4. Тщательно перемешать.

Ленивый сытный пирог с куриным филе: хватит на всю семью

5. Выложить в форму для запекания.

6. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Ленивый сытный пирог с куриным филе: хватит на всю семью

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