LG представила первый в мире дисплей, растягивающийся на 50%

Компания LG Display сделала весомый шаг в развитии технологий гибких дисплеев, представив прототип первого в мире эластичного экрана. Уникальная инновация позволяет дисплею увеличивать размер от 12 до 18 дюймов без потери качества изображения.

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Это открытие знаменует новую эру в создании экранов, способных адаптироваться к разным формам, не ограничиваясь традиционными характеристиками гибкости. Теперь гибкие дисплеи смогут служить в самых разных сферах – от моды до автомобильной промышленности, сообщила компания в пресс-релизе.

Хотя LG Display уже экспериментировала с эластичными экранами в 2022 году, тогдашняя модель могла увеличиваться всего на 20%. Новый прототип превзошел предыдущие разработки, достигнув удлинения на 50% благодаря применению инновационных материалов и технических решений.

Технология нового поколения

В отличие от гибких дисплеев, только изгибающихся или складывающихся, этот экран может не только растягиваться, но и изменять форму, скручиваться и адаптироваться к изгибам. Именно поэтому LG называет свою разработку "высокой технологией дисплеев". Такой уровень адаптивности позволит использовать дисплей в широком спектре инновационных продуктов.

Разработка этого экрана является частью масштабного проекта, финансируемого Министерством торговли, индустрии и энергетики Южной Кореи. LG Display объединила усилия с 19 научно-исследовательскими институтами, разрабатывавшими технологии, необходимые для реализации эластичного экрана.

Новое поколение материалов

Важной инновацией стал новый кремниевый материал подложки, обычно используемый в контактных линзах. Он позволяет дисплею сохранять форму даже при значительных растяжениях. Кроме того, команда LG использует усовершенствованные методы проводки, обеспечивающие надежность устройства при регулярном растяжении.

Прочность и долговечность

Дисплей может выдерживать более 10 000 циклов растяжения, что делает его очень прочным. Для подсветки экрана используется микро-светодиод размером всего 40 микрометров, обеспечивающий стабильное качество изображения даже в экстремальных условиях.

Практические применения

На презентации LG продемонстрировала возможности нового дисплея, в частности, его использование в изогнутом автомобильном дисплее, реагирующем на касания и жесты, а также интегрированном в униформу пожарных дисплее, предоставляющем доступ к информации в реальном времени.

Для одежды и модных аксессуаров

Кроме автомобильной отрасли LG Display рассматривает возможности применения дисплея в сфере моды. Благодаря тонкости и легкости, экран можно прикреплять к изогнутым поверхностям, например ткань или кожа, что открывает перспективы для создания "умной" одежды.

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