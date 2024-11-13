Царствует уют и покой: чем особенный 'счастливейший город мира', расположенный в Дании

Второй по величине город Дании часто называют скрытой жемчужиной с уникальным шармом. Орхус официально известен как самый счастливый город в мире. Стоит познакомиться с его причудливыми мощеными улочками, оживленной атмосферой университетского города и теплым духом "hygge", олицетворяющим датскую культуру.

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Этот маленький город в Ютландии известен не только своей богатой историей и культурой, но и красочной модой, второй по величине коллекцией искусства в стране и даже дизайнерскими бассейнами. Издание Mirror рассказало, чем особенный Орхус, который называют "городом улыбок".

Орхус расположен вдоль одноименного залива и имеет большую гавань. Это крупный торгово-промышленный и культурный центр региона. Здесь расположен Орхусский университет, оперный театр, ботанический сад, действует большой симфонический оркестр.

В Старом городе много архитектурных памятников, в частности кафедральный готический собор XIII-XV веков (крупнейшая церковь страны), церковь Фрукирхе (XI-XV век), Старая и Новая ратуша и комплекс зданий университета.

Любителям искусства стоит посетить известный художественный музей ARoS, содержащий более 8000 экспонатов в пяти впечатляющих галереях. Одна из самых известных достопримечательностей – картина Олафура Элиассона "Ваша радужная панорама" – увлекательный радужный тоннель, из которого открывается красочный вид на горизонт Орхуса. Есть этаж даже полностью посвященный интерактивным инсталляциям.

Тем, кто предпочитает отдых на воде, стоит отдохнуть в дизайнерских бассейнах, расположенных в современной гавани Орхус. Треугольный плавучий комплекс под названием The Harbour Bath состоит из большого прямоугольного водоема, круглого бассейна для прыжков в воду, квадратных детских бассейнов и двух саун.

В Тиволи Фрихеден, мини-парке развлечений, взрослые и дети могут насладиться 70-метровым световым туннелем и 40-метровой елкой. Кроме парка развлечений, Орхус также предлагает яркие рождественские ярмарки, одна из которых проходит в замке Розенхольм.

Орхус наполнен уютными кафе по всем его окрестностям, включая старейшую пекарню города во Фредериксбьерге под названием Schweizer Bageriet. С 1898 года пекарня выпекала качественный хлеб и пирожные, а за последнее десятилетие ее несколько раз признавали лучшей в городе.

Будучи гастрономической столицей Ютландии, Орхус также предлагает рестораны с четырьмя звездами Мишлена.

В городе есть разные предложения: от бюджетных и сетевых гостиниц до отдельных исторических зданий и гостевых апартаментов. Одной из лучших является гостиница Royal, которая датируется XIX веком. Отель, расположенный в центре Орхуса, отличается декадентским интерьером и роскошными номерами.

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