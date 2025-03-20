Лучше, чем "Шуба": полезный и очень вкусный салат из сельди за 10 минут

Сельдь – очень вкусный и продукты, который лучше всего есть в слабосоленом виде, делая из него бутерброды, закуски, салаты. Стоит отметить, что сельдь можно солить самостоятельно.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из сельди, с огурцами, луком и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

сельдь – 200 г

огурец – 200 г

горох – 200 г

лук – половинка

картофель -3 шт

зелень

масло

горчица в зернах

Для маринования:

уксус – 1 ч.л

сахар – 1 ч.л

соль – 1 ч.л

вода

Способ приготовления:

1. К луку добавляем соль, сахар, уксус и воду. Маринуем лук 30 минут.

2. Соединяем отварной картофель, сельдь, горох, огурец, маринованный лук и зелень. Заправляем растительным маслом и горчицей в зернах.

3. Готовый салат можно есть сразу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: