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Лучше, чем "Шуба": полезный и очень вкусный салат из сельди за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
738
Рецепт салата

Сельдь – очень вкусный и продукты, который лучше всего есть в слабосоленом виде, делая из него бутерброды, закуски, салаты. Стоит отметить, что сельдь можно солить самостоятельно. 

Видео дня
Салат с сельдью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из сельди, с огурцами, луком и вкусной заправкой. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • сельдь – 200 г
  • огурец – 200 г
  • горох – 200 г
  • лук – половинка
  • картофель -3 шт
  • зелень
  • масло
  • горчица в зернах

Для маринования:

  • уксус – 1 ч.л
  • сахар – 1 ч.л
  • соль – 1 ч.л
  • вода

Способ приготовления: 

1. К луку добавляем соль, сахар, уксус и воду. Маринуем лук 30 минут.

Лук для салата

2. Соединяем отварной картофель, сельдь, горох, огурец, маринованный лук и зелень. Заправляем растительным маслом и горчицей в зернах.

Приготовление салата

3. Готовый салат можно есть сразу.

Готовый салат

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