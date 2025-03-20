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Лучше, чем "Шуба": полезный и очень вкусный салат из сельди за 10 минут
Сельдь – очень вкусный и продукты, который лучше всего есть в слабосоленом виде, делая из него бутерброды, закуски, салаты. Стоит отметить, что сельдь можно солить самостоятельно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из сельди, с огурцами, луком и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- сельдь – 200 г
- огурец – 200 г
- горох – 200 г
- лук – половинка
- картофель -3 шт
- зелень
- масло
- горчица в зернах
Для маринования:
- уксус – 1 ч.л
- сахар – 1 ч.л
- соль – 1 ч.л
- вода
Способ приготовления:
1. К луку добавляем соль, сахар, уксус и воду. Маринуем лук 30 минут.
2. Соединяем отварной картофель, сельдь, горох, огурец, маринованный лук и зелень. Заправляем растительным маслом и горчицей в зернах.
3. Готовый салат можно есть сразу.
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