Лучше магазинной колбасы: рецепт сытного мясного рулета из натуральных ингредиентов

Вместо того чтобы покупать магазинную колбасу, значительно лучше будет приготовить сытный мясной рулет. Вы очень легко справитесь с таким блюдом в домашних условиях. К тому же, все ингредиенты сытные и натуральные.

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Идея приготовления сытного мясного рулета вместо магазинной колбасы опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram Особый вкус придадут специи.

Ингредиенты:

отбивная из свинины – 2 кг.

соль – 5 г

специи

бекон – 100 г

лук – 2 шт.

грибы – 100 г

соль – 5 г

смесь перцев – 5 г

Способ приготовления:

1. Отбивную из свинины разложить на рабочую поверхность, разрезать в пласт.

2. Накрыть пленкой и хорошо отбить, чтобы она стала тонкой и эластичной.

3. Приправьте солью, смесью перцев и специями.

4. Лук почистить и порезать маленькими кубиками.

5. Грибы также нарезать маленькими кусочками.

6. Бекон измельчить.

7. Разогреть сковороду, обжарить бекон до лёгкого золотистого цвета.

8. Обжарить лук и грибы.

9. На отбитый кусочек мяса умеренно выложить начинку.

10. Осторожно свернуть рулет, плотно завернув края, чтобы начинка не выпадала.

11. Зафиксировать рулет кулинарной нитью или шпажками.

12. Разогреть духовку до 180 градусов.

13. Выложить рулет в форму для запекания, смазанную растительным маслом.

14. Запекать примерно 60-90 минут, периодически поливая выделяющимся соком.

15. Дайте рулету немного остыть, после чего снимите нить или шпажки. Нарежьте порционными кусочками и подавайте на стол с любимым гарниром или овощами.

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