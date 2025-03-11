Вкусный и очень полезный печеночный паштет: как правильно готовить, чтобы печень не горчила
Куриная печень – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусный салатов, а также паштетов, котлет и отбивных. Еще ее можно просто очень вкусно пожарить с луком, добавив сливки, специи и розмарин.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного куриного паштета, с куриным яйцом, бренди и тимьяном.
Ингредиенты:
- Куриная печень – 700 г
- Сливки 30% – 100-200 г
- Яйца куриные – 1 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Бренди – 50 г
- Тимьян – 2 веточки
- Масло сливочное – 100+100 г
Способ приготовления:
1. Печень очистить. Обжарить до золотой корочки. Добавить специи, перемешать, влить бренди, порезать лук и обжарить до золотого цвета.
2. В блендер поместить печень, обжаренный лук, взбить. Добавить яйцо, сливки, растопленное масло. Смесь перетереть через сито.
3. Форму выстелить пергаментом и влить смесь. Сделать водяную баню и поставить паштет в духовку, разогретую до 120 С на 40-60 минут.
4. После того как достали паштет, дать остыть немного и залить растопленным сливочным маслом. Можно посыпать зеленью. Поставить в холодильник.
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