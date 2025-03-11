Вкусный и очень полезный печеночный паштет: как правильно готовить, чтобы печень не горчила

Куриная печень – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусный салатов, а также паштетов, котлет и отбивных. Еще ее можно просто очень вкусно пожарить с луком, добавив сливки, специи и розмарин.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного куриного паштета, с куриным яйцом, бренди и тимьяном.

Ингредиенты:

Куриная печень – 700 г

Сливки 30% – 100-200 г

Яйца куриные – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Бренди – 50 г

Тимьян – 2 веточки

Масло сливочное – 100+100 г

Способ приготовления:

1. Печень очистить. Обжарить до золотой корочки. Добавить специи, перемешать, влить бренди, порезать лук и обжарить до золотого цвета.

2. В блендер поместить печень, обжаренный лук, взбить. Добавить яйцо, сливки, растопленное масло. Смесь перетереть через сито.

3. Форму выстелить пергаментом и влить смесь. Сделать водяную баню и поставить паштет в духовку, разогретую до 120 С на 40-60 минут.

4. После того как достали паштет, дать остыть немного и залить растопленным сливочным маслом. Можно посыпать зеленью. Поставить в холодильник.

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