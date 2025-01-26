Места в Турции, где остановилось время: идеи для интересного отпуска

Турция – настоящая сокровищница для любителей истории и археологии. От развалин древнегреческих и римских городов до неолитических поселений и мест поклонения, эта страна сохраняет следы многочисленных цивилизаций, как легендарных, так и малоизвестных. Ее побережье, леса и горы наполнены историей, что делает каждое из этих мест уникальным и достойным внимания.

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Lonely Planet опубликовали рейтинг лучших мест для посещения в Турции. Эти древние места – это своеобразная поездка во времени, позволяющая ощутить величие прошлых цивилизаций и прикоснуться к истории.

Эфес: величественный город античности

Руины Эфеса – одна из самых известных достопримечательностей Турции. Этот хорошо сохранившийся город поражает своими масштабами и архитектурой. Здесь можно увидеть величественный театр на 25 000 мест, роскошные дома с террасами, мраморные улицы и остатки третьей по величине библиотеки в мире.

Пергам: город на вершине холма

Пергам, с его акрополем на вершине холма и театром, встроенным в крутые склоны, был известен в старину своим лечебным центром, храмами и монументальным алтарем. Фризы алтаря сейчас находятся в Пергамском музее в Берлине.

Гебекли-Тепе: древнейшее место поклонения

Город с его массивными каменными столбами, датированными примерно 10 000 годом до нашей эры, считается первым местом поклонения в мире. Открытие этого места изменило представление о развитии человеческой цивилизации.

Чатал-Хююк: один из старейших городов мира

Около 9500 лет назад в Чатал-Хююке жили тысячи человек. Они входили в свои дома с крыш и хоронили умерших под полом. Современный центр для посетителей помогает оживить историю этого загадочного места.

Хаттуса: столица Хеттского царства

В бронзовую эпоху Хаттуса была столицей могущественного Хеттского царства. Сегодня здесь можно увидеть руины города с поразительными оборонительными стенами, украшенными статуями сфинксов и львов.

Тоннель Веспасиана Тита: римский инженерный шедевр

Этот тоннель, протяженностью 1380 метров, был высечен в скале по приказу римских императоров в I веке. Он расположен у подножия гор Нур, вблизи современного села Чевлик, в 7 км к северо-западу от центра Самандага.

Тоннель является частью водоотводной системы. Его строительство было начато римским императором Веспасианом (правил в 69–79 годах нашей эры), чтобы отвести паводковые воды, стекающие с горы и угрожающие гавани. Он был построен путем выкапывания камней с помощью только рабочей силы. Строительство началось при Веспасиане и продолжилось при его сыне Тите (79–81 гг. н. э.) и его преемниках. Его возведение было завершено во 2 веке при Антонии Пии.

Немрут-Даг: гигантские головы богов

На вершине горы Немрут-Даг возвышаются гигантские каменные головы богов, оторванные от своих тел землетрясениями. Они были созданы по приказу царя Антиоха I в I веке до н.э.

Афродиссия: центр мраморной скульптуры

В древности Афродиссия была известна своими искусными скульптурами из мрамора. Сегодня в музее на территории руин можно увидеть многие из этих впечатляющих работ.

Сагалассос: город в горах

Сагалассос поражает своим хорошо сохранившимся монументальным фонтаном Antonine Nymphaeum. Это монументальный фонтан (нимфеум) римского периода, возведенный II веком н.э., в период правления императора Антонина Пия (138–161 н.э.). Этот фонтан был не только водным резервуаром, но и важным общественным местом для собраний и отдыха. Сооружение украшено нишами, колоннами, скульптурами богов и мифологических фигур.

Дара: сочетание прошлого и настоящего

Руины римского города Дара VI века расположены среди современной деревни. Здесь можно увидеть подземные цистерны, высеченные в скалах гробницы и древнюю систему водоснабжения.

Расположенный в Мардине и одно из самых древних поселений Месопотамии, древний город Дара ежегодно принимает десятки тысяч туристов. В 507 году нашей эры император Анастасий I основал Дару, хотя раньше на этом месте существовал небольшой пограничный город. Многие сражения между римлянами и персами происходили в Даре столетиями назад до 13 века, когда она была полностью заброшена. В конце 1700-х годов село было вновь основано курдскими племенами, все еще живущими в деревне среди его руин.

Скальные гробницы Миры в Ликии

Rock Tombs of Myra (Скальные гробницы Миры) – это древний ликийский некрополь. Он расположен возле древнего города Мира, расположенного на территории современной Турции, неподалеку от города Демре.

Гробницы датируются IV-II веком до н. Они принадлежат культуре ликийцев – древнего народа Малой Азии, известного своими уникальными погребальными традициями.

Эти погребения вырезаны в известняковых скалах на значительной высоте. Фасады гробниц оформлены в виде жилых домов или храмов с колоннами и барельефами. Многие из них содержат надписи с именами умерших и сцены из их жизни.

Ликийцы верили, что умершие нуждаются в помощи мифических существ для перехода в загробный мир. Потому они строили гробницы на высоте.

Сегодня скальные гробницы Миры хорошо сохранены. Они являются популярной туристической достопримечательностью в регионе Анталии. Гробницы Миры – один из самых ярких примеров ликийской цивилизации и ее погребальных традиций.

Олимпос: город на берегу моря

Олимпос — это древнее эллинское поселение, которое впоследствии стало пиратским портом. Он расположен на побережье Средиземного моря, в бухте Чирали, на территории современной Турции.

Город находится примерно в 70 км от Анталии. В древности Олимпос был одним из важнейших центров Ликии. Позже он стал убежищем для действовавших в этом регионе морских пиратов.

Сегодня руины Олимпоса являются частью национального парка и привлекают туристов своей историей и красотой.

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