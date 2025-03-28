Молодая Луна в Овне в конце марта принесет трудности трем знакам зодиака
В субботу, 29 марта, начнется молодая Луна в Овне, которая принесет много изменений, сильных эмоций и динамику. Это астрологическое событие означает не только новое начало, но и вызовы.
Молодая Луна в Овне благоприятна для осознания своих целей, конкретных действий и прощания с прошлым. Это также хорошее время, чтобы разорвать токсические отношения и закрыть старые дела, пишет Ofeminin.
Это будет важный и трудный момент, особенно для трех знаков зодиака – Рака, Весов и Козерога. В их жизни может произойти настоящая буря.
Рак
Рак в это время может ощутить стресс и эмоциональные потрясения. Возможно, вам придется выйти из зоны комфорта, из-за чего вы можете чувствовать себя растерянными.
Весы
Весы могут оказаться перед сложным выбором, который касается важного дела из прошлого или принятия решения о будущем.
Козерог
В жизни Козерога могут возникнуть неожиданные препятствия, с которыми трудно будет справиться. Поэтому вы можете ощущать сильное давление и быть расстроенными.