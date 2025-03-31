Заменители сахара могут вызвать еще больший голод: развеян миф о похудении

Часто рекомендуется заменить ложку сахара на искусственный подсластитель, чтобы уменьшить потребление калорий и предотвратить кариес. Но исследования показывают, что заменители сахара могут усилить активность в части мозга, известной как гипоталамус, что приводит к усилению голода.

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И в отличие от сахара, сукралоза не повышает уровень определенных гормонов в крови, вызывающих ощущение сытости, показало исследование. Автор исследования доктора Кэтлин Аланна Пейдж, исследовательница ожирения из Университета Южной Каролины, сказала, что последствия могут спровоцировать изменения в организме, пишет Express.

Около 75 участников исследования попросили выпить напиток, содержащий сукралозу, сахар или воду, прежде чем пройти сканирование мозга и анализ крови и оценить, насколько они испытывают голод.

Когда люди пили сладкий напиток, уровень сахара в крови повышался, что приводило к высвобождению регулирующих его гормонов.

"Тело использует эти гормоны, чтобы сообщить мозгу, что вы употребили калории, чтобы уменьшить чувство голода. Сукралоза не имела такого эффекта, и отличия в гормональных реакциях на сукралозу по сравнению с сахаром были еще более выражены у участников с ожирением", – пояснила ученая.

Исследование подняло важные вопросы о долгосрочном влиянии потребления подсластителей на вес тела и пищевое поведение.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что действительно вреднее – сахар или подсластители.

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