Морковь по-корейски на скорую руку: рецепт вкусной домашней закуски

Морковь по-корейски – очень вкусная закуска. Для того, чтобы она была по-настоящему вкусной, кулинары советуют добавить горячее масло со специями и чесноком.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями.

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг

Масло подсолнечное – 100-200 мл

Уксус – 50 г

Кориандр молотый – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Чили сухой – 1/2 ч.л.

Чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на специальной терке. Сверху натереть чеснок.

2. Масло прогреть со специями и уксусом. Залить морковь, накрыть пленкой и оставить мариноваться на 2-3 часа.

3. Готовую морковь переложить в пакеты-слайдеры и хранить в холодильнике.

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