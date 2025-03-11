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Морковь по-корейски на скорую руку: рецепт вкусной домашней закуски
Морковь по-корейски – очень вкусная закуска. Для того, чтобы она была по-настоящему вкусной, кулинары советуют добавить горячее масло со специями и чесноком.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями.
Ингредиенты:
- Морковь – 1 кг
- Масло подсолнечное – 100-200 мл
- Уксус – 50 г
- Кориандр молотый – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Чили сухой – 1/2 ч.л.
- Чеснок – 2-3 зуб.
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на специальной терке. Сверху натереть чеснок.
2. Масло прогреть со специями и уксусом. Залить морковь, накрыть пленкой и оставить мариноваться на 2-3 часа.
3. Готовую морковь переложить в пакеты-слайдеры и хранить в холодильнике.
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