На каком масле категорически нельзя готовить во фритюрнице: это опасно

Аэрофритюрница комплектуется варочной камерой, нагревательным элементом и вентилятором. Нагревательный элемент генерирует тепло, а вентилятор циркулирует горячий воздух вокруг варочной камеры, гарантируя, что горячий воздух достигает всех сторон пищи, тщательно и равномерно прокаливая ее.

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Если вы собираетесь жарить пищу, вам понадобится немного растительного масла. Однако очень важно, чтобы вы использовали правильный тип масла во время приготовления пищи во фритюрнице, пишет OBOZ.UA.

Хотя вам не обязательно использовать большое количество масла, все равно важно выбрать правильное. Это объясняется тем, что высокая температура внутри фритюрницы может расщепить масла с более низкой точкой дымления, в свою очередь, высвобождая химикаты, которые могут сжечь вашу пищу или придать ей горький вкус.

Масла с низкой точкой курения включают масло грецкого ореха, масло семян тыквы, масло льна, нерафинированное оливковое масло и кокосовое масло.

Эксперты посоветовали готовить на растительном масле с "высшей температурой дымления", например, рапсовом, подсолнечном или обычном растительном масле.

Вы можете нанести масло на еду кисточкой перед тем, как положить его во фритюрницу.

Еще один популярный способ добавления масла – использование кулинарного спрея.

Однако эксперты предостерегают от этого, поскольку это может испортить фритюрницу. Они отмечают, что некоторые масла содержат добавки, такие как соевый лецитин.

Эти добавки могут связываться с внутренней частью аэрофритюрницы, что приводит к накоплению грязных остатков, которые трудно очистить, и это может в конечном счете повредить долговечности вашей аэрофритюрницы.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие продукты категорически нельзя готовить во фритюрнице.

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