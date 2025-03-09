Наиболее расточительные знаки зодиака: эти люди не могут удержать капитал

Некоторые знаки зодиака склонны быстро тратить свои деньги. Этим людям следует быть особенно осторожными с деньгами и работать над собой, чтобы экономить

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К этим знакам относятся Стрелец, Лев и Скорпион, пишет Meteoprog. Больше об их характере читайте в гороскопе.

Стрелец

Стрельцы не жалеют денег. Они склонны к спонтанным покупкам, которые потом оказываются ненужными. Большинство своих покупок они дарят друзьям и родным, поскольку они не нужны Стрельцам. Этим людям очень сложно накопить крупный капитал.

Лев

Львы не умеют хранить капитал. Они привыкли удобно жить. Если у них не хватает денег, эти люди будут накапливать долги. Им очень сложно воздерживаться от денежных расходов. Если Лев сочинил себе репутацию щедрого человека, то ему будет сложно отойти от созданного имиджа.

Скорпион

Скорпионы не знают, что делать с деньгами. Они не умеют управлять своим бюджетом и склонны потратить все за несколько дней. Они могут тратить деньги на свои мечты или вкладывать их в инвестиции. Скорпионы легко раздают деньги просящим у них взаймы. Получив возврат долгов, они закрывают "дыры" в семейном бюджете.