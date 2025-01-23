Найдите перчатки на рисунке: хитрая головоломка

Изображения с большим количеством деталей бросают вызов нашей наблюдательности – не дают сфокусироваться даже тем, кто считает себя мастером внимания к мелочам. Не верите? Проверьте себя с помощью головоломки.

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Ее публикует сегодня OBOZ.UA. Перед вами рисунок званого ужина – гости сидят за богатым и обильно декорированным столом и слушают тост. Где-то посреди этой роскоши скрылась пара перчаток. Если вы действительно внимательный человек, то сможете найти их через 5 секунд.

Научно доказано, что головоломки с картинками бросают вызов вашему мозгу, помогают развить навыки наблюдения и прокачать когнитивные способности. Однако, чем больше на изображении деталей, тем сильнее они будут отводить ваше внимание от главного.

Когда речь идет о таком детализированном изображении, как эта головоломка, найти что-то на нем за 5 секунд кажется нереальной задачей. Однако люди с действительно развитым вниманием способны справиться с этой задачей.

Поставьте таймер и попытайтесь найти на этой картинке пару перчаток. Если успеете до сигнала, можете смело относить себя к 1% самых внимательных людей. Если же нет, не сдавайтесь – продолжайте поиски, пока не найдете нужный вам предмет. Эксперты по когнитивному развитию утверждают, что самостоятельное решение таких задач приносит действительно большую пользу мозгу. По крайней мере, точно большую, чем использование подсказки, как только вы получили задание.

Впрочем, если вы уже давно бьетесь над поиском и до сих пор не добились успеха, или решение головоломки начало вызывать у вас раздражение, тогда точно лучше воспользоваться подсказкой. Ее мы публикуем ниже. На соответствующей картинке фрагмент с перчатками выделен особым образом.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти три скрытых лица и справиться с этим за 6 секунд.

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