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Найдите все отличия: хитрая головоломка

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
225
Найдите все отличия: хитрая головоломка

Спорт – отличный способ укрепить тело, а головоломки – потренировать мозг. А что если соединить их между собой?

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Например, поиск отличий и хоккей. OBOZ.UA публикует именно такую задачу. На картинке вы видите парня в хоккейной форме, пытающегося забить шайбу в ворота. Ваша задача – найти на половинках изображения три отличия. Поскольку они спрятаны достаточно тщательно, на решение дается 21 секунда времени.

Найдите все отличия: хитрая головоломка

Обратите внимание на все детали изображения, такие как цвет, форму или расположение объектов. Поставьте таймер и попытайтесь справиться за предложенное время. Эксперты по головоломкам говорят, что именно за 21 секунду могут справиться с этой задачей люди с высоким уровнем внимания и развитым умением замечать детали.

Если вы не уверены в своих силах, вот несколько советов, которые помогут лучше справиться с задачей:

  • бросьте быстрый взгляд на картинку в целом – даже совсем крохотные отличия могут прятаться прямо перед глазами;
  • изучите фон – его элементы часто устроены так, чтобы сбить вас с толку;
  • внимательно просканируйте каждую мелочь – это поможет найти остальные отличия.

Если таймер уже прозвенел, а вы все еще не готовы дать ответ, дайте себе время, чтобы завершить задачу самостоятельно. Если и так все ответы не даются вам, воспользуйтесь подсказкой, размещенной ниже.

Найдите все отличия: хитрая головоломка

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу – искать отличия нужно было на картинке с морской черепахой.

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