Найдите все отличия: хитрая головоломка

Спорт – отличный способ укрепить тело, а головоломки – потренировать мозг. А что если соединить их между собой?

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Например, поиск отличий и хоккей. OBOZ.UA публикует именно такую задачу. На картинке вы видите парня в хоккейной форме, пытающегося забить шайбу в ворота. Ваша задача – найти на половинках изображения три отличия. Поскольку они спрятаны достаточно тщательно, на решение дается 21 секунда времени.

Обратите внимание на все детали изображения, такие как цвет, форму или расположение объектов. Поставьте таймер и попытайтесь справиться за предложенное время. Эксперты по головоломкам говорят, что именно за 21 секунду могут справиться с этой задачей люди с высоким уровнем внимания и развитым умением замечать детали.

Если вы не уверены в своих силах, вот несколько советов, которые помогут лучше справиться с задачей:

бросьте быстрый взгляд на картинку в целом – даже совсем крохотные отличия могут прятаться прямо перед глазами;

изучите фон – его элементы часто устроены так, чтобы сбить вас с толку;

внимательно просканируйте каждую мелочь – это поможет найти остальные отличия.

Если таймер уже прозвенел, а вы все еще не готовы дать ответ, дайте себе время, чтобы завершить задачу самостоятельно. Если и так все ответы не даются вам, воспользуйтесь подсказкой, размещенной ниже.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу – искать отличия нужно было на картинке с морской черепахой.

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