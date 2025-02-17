Насыпная капуста с пшеном и шкварками: как приготовить аутентичное украинское блюдо
Насыпная капуста – традиционное украинское блюдо. Овощ для нее должен быть квашеным. Также нужно добавить пшенную крупу и поджаренные шкварки. Продукты достаточно простые, но из них получается действительно еда для обеда или ужина.
Идея приготовления сытной насыпной капусты опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana kulikovska в Instagram. Рецепт передается из поколения в поколение.
Ингредиенты:
- капуста квашеная – 400 г
- пшено – 150 г
- сало – 150 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- сметана – 4 ст.л.
- вода – 100 мл.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту залить водой, так чтоб покрыла ее на 2/3 см сверху, поставить на средний огонь и варить час.
2. Пшено промыть и оставить в воде, чтобы пошла горечь.
3. Жарить сало, когда готово, на том же масле жарить лук нарезанный кубиком.
4. Далее готовить заливку, 1 яйцо взбить и добавить в муку, добавить воду и сметану, хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
5. Наверх добавить пшено, но не мешать, чтобы не пригорело.
6. Варить до готовности на среднем огне, оно должно полопать.
7. Убавить огонь и добавить заливку и часть лука, перемешать и варить еще 5 минут на маленьком огне.
8. Сверху выложить шкварки.
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