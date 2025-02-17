Насыпная капуста с пшеном и шкварками: как приготовить аутентичное украинское блюдо

Насыпная капуста – традиционное украинское блюдо. Овощ для нее должен быть квашеным. Также нужно добавить пшенную крупу и поджаренные шкварки. Продукты достаточно простые, но из них получается действительно еда для обеда или ужина.

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Идея приготовления сытной насыпной капусты опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana kulikovska в Instagram. Рецепт передается из поколения в поколение.

Ингредиенты:

капуста квашеная – 400 г

пшено – 150 г

сало – 150 г

лук – 1 шт.

яйца – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

сметана – 4 ст.л.

вода – 100 мл.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту залить водой, так чтоб покрыла ее на 2/3 см сверху, поставить на средний огонь и варить час.

2. Пшено промыть и оставить в воде, чтобы пошла горечь.

3. Жарить сало, когда готово, на том же масле жарить лук нарезанный кубиком.

4. Далее готовить заливку, 1 яйцо взбить и добавить в муку, добавить воду и сметану, хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

5. Наверх добавить пшено, но не мешать, чтобы не пригорело.

6. Варить до готовности на среднем огне, оно должно полопать.

7. Убавить огонь и добавить заливку и часть лука, перемешать и варить еще 5 минут на маленьком огне.

8. Сверху выложить шкварки.

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