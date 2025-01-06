Названы лучшие города в мире для отдыха в формате 'сити-брейк'

Путешествия требуют от нас много времени – как на подготовку, так и на поездку. Впрочем, даже для очень занятых туристов существует свой удобный способ отдыха – сити-брейк.

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За короткое время, например, за выходные, вы успеваете посетить только один город и насладиться его ночной жизнью и основными достопримечательностями. Издание Time Out рассказало о десятке городов Европы, которые лучше всего подходят для такого вот сити-брейка.

Роттердам, Нидерланды

Многие считают Роттердам культурным сердцем Нидерландов, и он успешно конкурирует здесь со столичным Амстердамом. А в 2025 году здесь откроется новое пространство FENIX. Это будет первый в мире музей, который проведет посетителей по миру и расскажет о влиянии миграции через искусство. После экскурсии насладитесь деликатесами на фабрике кулинарии и исследуйте каналы Роттердама. Или помилуйтесь знаменитой эклектической архитектурой города пешком.

Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии становится одним из главных туристических направлений Европы, в частности, потому, что организует большие музыкальные фестивали Sziget, Kolorádó и Balaton Sound. А еще здесь работают семь ресторанов, отмеченных звездами Michelin. Добавьте сюда оживленную ночную жизнь, потрясающую архитектуру и расслабляющий спа, и у вас будут все основания посетить один из самых красивых мегаполисов Европы.

Корк, Ирландия

Второй по численности населения город Ирландии имеет репутацию более расслабленного младшего брата, переполненного Дублина. А еще в 2025 году здесь пройдет новый фестиваль Cork Fringe! С 9 по 11 мая можно будет насладиться традиционным ирландским театром, музыкой и комедией. Участники приедут со всего мира. И не забудьте заглянуть в Mutton Lane – один из лучших пабов Ирландии, где подают замечательное пиво.

Жирона, Испания

Жирона буквально пропитана историей — недаром она была одной из основных площадок съемок "Игры престолов". Все благодаря своей хорошо сохранившейся средневековой архитектуре. Но город тоже идет в ногу со временем. К примеру, предлагает своим гостям занятия велотуризмом и велоспортом. А настоящим гурманам придется по душе ресторан El Celler de Can Roca, отмеченный тремя звездами Michelin. Однако придется позаботиться о том, чтобы вовремя стать в очередь на посещение. Впрочем, и менее известные заведения порадуют великолепными тапас и каталонскими блюдами.

Хельсинки, Финляндия

Столица Финляндии получила от Глобальной системы распределения титул наиболее устойчивого города в мире. А еще она предлагает массу неожиданных впечатлений, в том числе связанных с идеей устойчивого развития. Так, прямо в аэропорту вы можете посетить комиссионный магазин. Непременно сходите также в городскую библиотеку Oodi и спойте с финнами в караоке. К тому же в 2025 году откроется после долгой реконструкции знаменитый зал "Финляндия" Арне Якобсена, а художественный музей Хельсинки порадует огромной выставкой Муми-троллей Туве Янссон до апреля.

Порту, Португалия

Порту с его красивыми зданиями, украшенными плиткой азулежу, причудливыми книжными магазинами и кинотеатрами старой школы, по сути, является идеальным местом для прогулок. Обязательно попробуйте местное вино в каком-нибудь прибрежном портовом доме или портвейн-тоник в одном из многочисленных замечательных баров на крыше. В 2024 году на историческом вокзале Сан-Бенту открылся второй в Португалии Time Out Market, предлагающий новое живое пространство для дегустации вкуснейших блюд и напитков в городе.

Тбилиси, Грузия

Наполненный причудливой архитектурой и пропитанный захватывающей историей Тбилиси, расположен в самом сердце исторического торгового маршрута Шелкового пути. Город является одной из старейших столиц мира, что делает его идеальным местом для знакомства с культурой. Средневековые церкви, фабрика переделанная под фудмаркет, роскошные местные вина – все вы найдете здесь.

Милан, Италия

Сейчас больше причин, чем когда-либо, чтобы посетить столицу итальянской моды. В декабре галерея Brera открыла пространство Brera Modern, являющееся частью нового многофункционального комплекса искусств. Оно находится прямо посреди района, известного своими модными бутиками, высококлассными барами и тратториями, где подают культовое ризотто по-милански с ароматом шафрана. Поклонники высокой моды могут получить свою дозу в Quadrilatero della Moda, главном модном квартале Милана, и на его Via Monte Napoleone – самой дорогой торговой улице в мире. Идеально завершить день можно в хипстерском квартале, расположенном вдоль каналов Навильи.

Краков, Польша

Причин посетить культурную столицу Польши в 2025 году будет немало. Здесь можно посмотреть на роскошную архитектуру – от Старого города, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где вы будете бродить по мощеным улочкам под наблюдением готического Мариацкого костела, до фантастической соляной шахты в Величке — 180 км подземных тоннелей, которые завершаются целым собором, вырезанным в отложениях соли. Но настоящая приманка – это мозаика районов, каждый из которых имеет свою атмосферу. Есть Казимеж с его барами и рок-клубами. А есть перспективный Заблоце постиндустриальный анклав современных художественных галерей, винных дегустационных залов и фуд-холлов, где подают все, от булочек бао до бургеров ручной работы.

Осло, Норвегия

Пусть столица Норвегии совсем небольшая, но заняться здесь есть чем. В первую очередь посетите местную сауну. Решитесь просидеть как можно дольше в жарком деревянном ящике, а затем прыгнуть в ледяной фьорд. Понравится здесь и фанатам культуры. Например, посетите Nordic Pixel Forest Пипилотти Рост – световую и звуковую выставку в парке Экеберг. И не забудьте о еде. Национальное достояние и новаторский шеф-повар Северной Европы Хайди Бьеркан привносит свои навыки в новое кафе и ресторан Credo в национальной библиотеке.

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