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Самые удачные маринады для шашлыка: топ-3 рецепта

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
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Самые удачные маринады для шашлыка: топ-3 рецепта

Сезон пикников в разгаре, а это значит только одно – пора готовить шашлык. Но даже самое лучшее мясо можно испортить неудачным маринадом. Чтобы шашлык получился сочным, ароматным и буквально таял во рту, важно правильно выбрать специи и основание маринада.

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Три проверенных рецепта, которые гарантированно понравятся как ценителям классики, так и тем, кто ищет новые вкусы, опубликовал фудблогер Александр Куб на своей странице в Instagram. Все варианты рассчитаны на свиной ошеек – идеальную часть для приготовления на огне.

1. Чайный маринад – оригинально и ароматно

Самые удачные маринады для шашлыка: топ-3 рецепта

Этот рецепт понравится тем, кто хочет отойти от стандартных кисломолочных или уксусных оснований. Черный чай в сочетании с пряностями придает мясу изысканный вкус и приятную текстуру.

Ингредиенты:

  • ошейок свинины – 1 кг.
  • розмарин – 1 ст.л.
  • базилик – 1 ст.л.
  • кориандр – 1 ст.л.
  • перец черный душистый – 1 ст.л.
  • соль – 2 ст.л.
  • гвоздика – 1 ст.л.
  • чай черный заваренный (крепкий) – 300–400 мл (чтобы покрыть мясо)

Способ приготовления:

Самые удачные маринады для шашлыка: топ-3 рецепта

1. Смешайте специи.

2. Залейте мясо теплым крепким чаем.

3. Накройте и оставьте мариноваться как минимум на 11 часов, оптимально – до 24 часов.

2. Маринад на айране

Самые удачные маринады для шашлыка: топ-3 рецепта

Айран придает мясу нежность и особую кислинку. Благодаря натуральному кисломолочному продукту мясо не только размягчается, но и сохраняет свою сочность даже после длительного приготовления.

Ингредиенты:

  • свиной ошейок – 1 кг.
  • лук – 2 шт.
  • суммах – 1 ч.л.
  • перец душистый – 1 ч.л.
  • мускатный орех – 0,5 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • кориандр – 1 ч.л.
  • айрон – 500 мл.

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо порционными кусочками.

2. Добавьте специи и порезанный полукольцами лук

3. Залейте айраном, хорошо перемешайте.

4. Мариновать 12-24 часа в холодильнике.

3. Пивной маринад

Самые удачные маринады для шашлыка: топ-3 рецепта

Нефильтрованное пиво придает мясу легкой карамельности, а в сочетании с копченой паприкой образует на гриле аппетитную корочку.

Ингредиенты:

  • свиной ошейок – 1 кг.
  • лук желтый – 3 шт.
  • паприка копченая – 2 ст.л.
  • соль – 1 ст.л.
  • перец душистый – 1 ст.л.
  • майоран – 0,5 ст.л.
  • чабрец – 0,5 ст.л.
  • пиво нефильтрованное – 0,6 л

Способ приготовления:

Самые удачные маринады для шашлыка: топ-3 рецепта

1. Лук нарежьте полукольцами, смешайте с мясом и специями, залейте пивом.

2. Закройте емкость и поставьте мариноваться в холодное место не менее 12 часов, лучше – на сутки.

Какой бы маринад вы ни выбрали, дайте мясу достаточно времени, чтобы впитать аромат специй. А главное – не пересушите шашлык на огне. И тогда результат гарантированно будет не хуже, чем у ресторанного шефа.

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