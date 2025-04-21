Самые удачные маринады для шашлыка: топ-3 рецепта

Сезон пикников в разгаре, а это значит только одно – пора готовить шашлык. Но даже самое лучшее мясо можно испортить неудачным маринадом. Чтобы шашлык получился сочным, ароматным и буквально таял во рту, важно правильно выбрать специи и основание маринада.

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Три проверенных рецепта, которые гарантированно понравятся как ценителям классики, так и тем, кто ищет новые вкусы, опубликовал фудблогер Александр Куб на своей странице в Instagram. Все варианты рассчитаны на свиной ошеек – идеальную часть для приготовления на огне.

1. Чайный маринад – оригинально и ароматно

Этот рецепт понравится тем, кто хочет отойти от стандартных кисломолочных или уксусных оснований. Черный чай в сочетании с пряностями придает мясу изысканный вкус и приятную текстуру.

Ингредиенты:

ошейок свинины – 1 кг.

розмарин – 1 ст.л.

базилик – 1 ст.л.

кориандр – 1 ст.л.

перец черный душистый – 1 ст.л.

соль – 2 ст.л.

гвоздика – 1 ст.л.

чай черный заваренный (крепкий) – 300–400 мл (чтобы покрыть мясо)

Способ приготовления:

1. Смешайте специи.

2. Залейте мясо теплым крепким чаем.

3. Накройте и оставьте мариноваться как минимум на 11 часов, оптимально – до 24 часов.

2. Маринад на айране

Айран придает мясу нежность и особую кислинку. Благодаря натуральному кисломолочному продукту мясо не только размягчается, но и сохраняет свою сочность даже после длительного приготовления.

Ингредиенты:

свиной ошейок – 1 кг.

лук – 2 шт.

суммах – 1 ч.л.

перец душистый – 1 ч.л.

мускатный орех – 0,5 ч.л.

соль – по вкусу

кориандр – 1 ч.л.

айрон – 500 мл.

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо порционными кусочками.

2. Добавьте специи и порезанный полукольцами лук

3. Залейте айраном, хорошо перемешайте.

4. Мариновать 12-24 часа в холодильнике.

3. Пивной маринад

Нефильтрованное пиво придает мясу легкой карамельности, а в сочетании с копченой паприкой образует на гриле аппетитную корочку.

Ингредиенты:

свиной ошейок – 1 кг.

лук желтый – 3 шт.

паприка копченая – 2 ст.л.

соль – 1 ст.л.

перец душистый – 1 ст.л.

майоран – 0,5 ст.л.

чабрец – 0,5 ст.л.

пиво нефильтрованное – 0,6 л

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте полукольцами, смешайте с мясом и специями, залейте пивом.

2. Закройте емкость и поставьте мариноваться в холодное место не менее 12 часов, лучше – на сутки.

Какой бы маринад вы ни выбрали, дайте мясу достаточно времени, чтобы впитать аромат специй. А главное – не пересушите шашлык на огне. И тогда результат гарантированно будет не хуже, чем у ресторанного шефа.

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