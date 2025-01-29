Не будут жесткими и колючими: названо лучшее место для сушки полотенец

Сушка полотенец в сушильной машине может испортить волокна, а также сделать их жесткими и колючими.

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Чтобы избежать этого, следует помнить о нескольких правилах по уходу за этими предметами. Как правильно сушить полотенца, чтобы они оставались мягкими и приятными на ощупь, рассказывает OBOZ.UA.

Лучший выход – сушить полотенца на воздухе в теплый сухой день. Солнечный свет отбеливает белые полотенца, чтобы они оставались яркими, в то время как УФ-лучи убивают любые остатки бактерий.

Если погода не позволяет этого сделать, полотенца можно сушить дома в проветриваемом помещении, но периодически встряхивать их.

Если у вас нет места на открытом воздухе, можно воспользоваться осушителем воздуха. Он также обеспечит схожий эффект.

Для тех, кто все-таки предпочитает сушилку, ограничьте время до 20 минут и используйте шарики для сушки или теннисные мячи. Добавление шариков для сушки размягчит полотенца, а тепло убьет любые остатки бактерий.

После этого избегайте утюжка полотенец, так как тепло может повредить и открыть волокна ткани, сделав их менее плюшевыми, чем желательно.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как очистить полотенца в ванной от запаха плесени.

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