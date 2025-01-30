Топ-10 самых неожиданных продуктов и блюд, которые, как оказалось, можно готовить на гриле

Благодаря своей относительно простой конструкции гриль представляет собой универсальный инструмент. Конечно, это отличный способ быстро обжарить стейки и гамбургеры или получить идеальные черные линии на ваших хот-догах и сосисках.

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Но, как оказывается, этот кухонный гаджет может дать нам еще больше. OBOZ.UA решил рассказать о самых неожиданных продуктах и блюдах, которые можно приготовить на нем. Вкус будет просто непревзойденным.

Авокадо

Структура и форма авокадо делает его отличным кандидатом для приготовления на гриле. Просто разделите его пополам, удалите косточку и смажьте небольшим количеством оливкового масла, посыпьте солью и приправами. Уложите половинки авокадо срезом вниз на средне горячий гриль на 4-6 минут. Вы можете приготовить потрясающее дымное гуакамоле или полить авокадо ярким освежающим соусом.

Торт

Гриль может даже помочь вам удовлетворить вашу страсть к сладкому. В частности, он может вернуть к жизни ваш очерствевший десерт. Нарежьте его толстыми ломтиками и немного смажьте сливочным или растительным маслом каждую сторону перед тем, как положить на решетку. Осторожно готовьте каждый кусочек в течение 2-3 минут, переворачивая, чтобы пирог не подгорел. Снимите гриль и подавайте со свежими фруктами или фруктовым компотом, а сверху добавьте взбитые сливки или топинг.

Травы

Это интересная идея для коктейлей, песто или сальсы-верде. Готовя травы на гриле, вы должны быть достаточно шустрыми, ведь даже такие из них, как розмарин и тимьян, потребуют всего около 15 секунд. После быстрого обжаривания осторожно извлеките травы и перемешайте их в коктейльном шейкере или ступке с пестиком, в зависимости от того, что вы готовите.

Орехи

Выкладка слоя миндаля, очищенных грецких орехов, пекана или тыквенных семян на лист алюминиевой фольги поверх гриля — отличный способ придать потрясающий аромат привычным закускам. Не забывайте жарить на слабом или косвенном огне (от 250° до 350°F) примерно 15 минут или пока они не станут ароматными.

Оливки

Неожиданное дополнение к вашей линейке блюд на гриле – шпажки из оливок без косточек. Они могут добавить обугленную, соленую пряность салатам, закускам или салатам с макаронами. Просто смажьте оливки в небольшом количестве оливкового масла и трав и разместите на шпажке, прежде чем положить на горячий гриль. Готовьте 5-7 минут и сразу подавайте.

Пицца

Научившись готовить пиццу на гриле, вы больше никогда не захотите готовить ее в духовке, особенно в жаркую летнюю погоду. Это требует немного изящества и времени, но ключ к успешной пицце на гриле – это предварительно слегка обжарить корочку с одной стороны и положить на решетку для охлаждения. Это придает пике правильной структуры, а также помогает избежать рисков недожаренного теста.

Кесадилья

Жареная на гриле кесадилья может вызвать воспоминания о блюдах, приготовленных на костре. Соберите кесадилью, как обычно, убедившись, что она хорошо закрыта и слегка смазана растительным маслом, прежде чем класть ее на решетку гриля. Готовьте на гриле около 5 минут, переворачивая, пока все содержимое достаточно не нагреется.

Салат ромен

Эта техника приготовления салата ромен на гриле гарантированно поразит ваших гостей. Просто разрежьте на четыре кочана салата и смажьте каждый кусочек тонким слоем оливкового масла. Нагрейте гриль и обжаривайте каждый кусочек салата в течение 15-20 секунд или пока кончики не станут обугленными и хрустящими (это может занять больше времени в зависимости от нагрева гриля). Затем добавьте немного вашей любимой заправки, сверните ее на гриль и закройте крышку. Через минуту-две ваш салат-гриль будет готов к подаче.

Тофу

Прессование тофа является важным этапом в процессе жарки, поскольку оно удаляет излишнюю влагу. После достаточного прессования, вы можете нарезать тофу на пластины и залить его в маринад на ночь или просто бросить прямо на гриль, слегка смазав маслом. Жарьте на среднем сильном огне в течение 10-15 минут, один раз переворачивая внутри процесса приготовления.

Арбуз

Лучший способ жарить арбуз на гриле – посыпать обе стороны сахаром и солью и положить на горячие, смазанные маслом решетки примерно на 3 минуты с каждой стороны. Это обеспечит хорошие следы от гриля и приятную карамелизацию.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему нельзя злоупотреблять блюдами, приготовленными на гриле.

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