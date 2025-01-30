Сытные горячие бутерброды для перекуса за 15 минут: из чего приготовить
Горячие бутерброды – очень быстрое и сытное блюдо для сытного перекуса. Готовить их можно из разных продуктов, например, колбаса, сыр, овощи, зелень.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов, с помидорами и намазкой.
Ингредиенты:
- бекон сырокопченый – 120-150 г
- помидор – 1 большой
- хлеб черный
- укроп и петрушка – небольшой пучок
- майонез – 70-100 г
- соль и перец по вкусу
- чеснок – 2-3 зуб.
Способ приготовления:
1. Черный или бородинский хлеб нарезаем пополам. К майонезу добавляем натертый чеснок, зелень, соль и перец и перемешиваем. Помидор нарезаем пополам, а затем нарезаем ломтиками.
2. На половинки бородинского хлеба намазываем майонезную намазку, выкладываем ломтик помидора и заворачиваем беконом.
3. Выкладываем заготовки на пергамент и перекладываем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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