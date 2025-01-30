Сытные горячие бутерброды для перекуса за 15 минут: из чего приготовить

Горячие бутерброды – очень быстрое и сытное блюдо для сытного перекуса. Готовить их можно из разных продуктов, например, колбаса, сыр, овощи, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов, с помидорами и намазкой.

Ингредиенты:

бекон сырокопченый – 120-150 г

помидор – 1 большой

хлеб черный

укроп и петрушка – небольшой пучок

майонез – 70-100 г

соль и перец по вкусу

чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Черный или бородинский хлеб нарезаем пополам. К майонезу добавляем натертый чеснок, зелень, соль и перец и перемешиваем. Помидор нарезаем пополам, а затем нарезаем ломтиками.

2. На половинки бородинского хлеба намазываем майонезную намазку, выкладываем ломтик помидора и заворачиваем беконом.

3. Выкладываем заготовки на пергамент и перекладываем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

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