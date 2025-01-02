Не Рим и Венеция: скрытые жемчужины, которые обязательно нужно посетить в Италии

Италия по праву носит звание одной из самых туристически привлекательных стран, ведь сочетает в себе прекрасный климат, богатую историю, древнюю культуру и, конечно, изысканную кухню. Однако большинство туристов предпочитают проверенные маршруты в Италии, такие как Рим и Венеция.

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Тем, кто хочет в этом году увидеть что-то новое, эксперты советуют обратить внимание на то, что они называют скрытыми жемчужинами страны. Как пишет издание Express, эти локации подарят вам не менее увлекательный опыт и предложат по-настоящему заглянуть в истинную суть "La Dolce Vita" вдали от проторенных дорог.

Саленто, Южная Апулия

Посетите Саленто, чтобы ощутить подлинное очарование южной Апулии. Обязательно погрузитесь в ошеломляющие бирюзовые воды Кала-дель-Аквавива. Присоединяйтесь к местным жителям в Martinucci Cafe в живописном городе Кастро и наслаждайтесь пирожным пастичотто (типичное для региона сладкое пирожное) в сочетании с кремовым капучино. От скрытых пляжей до удивительных деревень Саленто – настоящий рай для тех, кто ищет аутентичный итальянский опыт.

Скопелло, Сицилия

Откройте для себя вечную красоту Скопелло – тихой деревни, расположенной на причудливо изрезанном побережье Сицилии. Посетите исторический Тоннаро и расслабьтесь с вкусным коктейлем, наблюдая закат над Средиземным морем. Впечатляюще живописные скалы, кристально чистая вода и волшебная атмосфера – вот что предлагает Скопелло тем, кто решится на открытие.

Лари, Тоскана

Если ваша цель – побаловать свои ощущения, вам точно нужно посетить Лари – живописный город на холме в самом сердце Тосканы. Исследуйте старинные улочки со средневековой архитектурой и посетите легендарную семью Мартелли, известную своими традициями приготовления пасты. Попробуйте их коронное блюдо и другие местные деликатесы, от души насладитесь вкусами настоящей тосканской кухни.

Доломитовые Альпы

Эта часть Альпийских гор завораживает высокими вершинами, пышными лугами и чувством полной безмятежности. Выпейте коктейль, любуясь увлекательными видами, и окунитесь в естественную красоту этого большого горного хребта. В частности, Корвара очаровывает своими потрясающими горными видами и волшебными улочками. Это живописное село – рай для любителей активного отдыха. Зимой здесь вы получите интересный опыт катания на лыжах, а летом – пеших прогулок.

Остров Джильо

Расположенный у побережья Тосканы, остров Джильо – настоящая скрытая жемчужина, предлагающая идеальнре убежище от толпы. Благодаря своим нетронутым пляжам, кристально чистой воде и очаровательным селам Джильо станет идеальным местом как для уютного уик-энда, так и для длительного отдыха. Исследуйте уединенные бухты, прогуляйтесь по живописным тропам или просто расслабьтесь и насладитесь красотой этого девственного рая.

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