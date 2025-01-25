Не только 'Комиссар Рекс': лучшие детективные сериалы о собаках

Собаки-детективы – любимые герои многих зрителей, ведь их острое обоняние, преданность и сообразительность делают их отличными напарниками в расследованиях. Они не только помогают разоблачать преступников, но и придают историям тепла и юмора.

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В годы появилось немало сериалов, в которых четырехлапые напарники играют ключевую роль в расследованиях. Некоторые из них основаны на реальных событиях, другие – результат творческого воображения сценаристов. Зрители по всему миру восхищаются этими умными и храбрыми животными. В подборке OBOZ.UA – лучшие сериалы о собаках-детективах, которые стоит посмотреть.

Полицейский и чудовище (Der Bulle und das Biest, 2019)

Немецкий фильм 2019 года, объединяющий боевик, комедию и криминальную драму. Главный герой, комиссар полиции Элиас Деккер, всегда работал сам, но его взгляды меняются после знакомства с новым напарником – служебной собакой Рокки.

Умный и натренированный пес помогает раскрывать преступления, находить оружие и наркотики. Вместе они распутывают сложные дела, сражаются с преступностью и коррупцией. Режиссерами фильма стали Томас Зибен, Мири Тиль и Ханно Ольдердиссен, а главные роли исполнили Дженс Атцорн, Франциско Вульф и Райнер Рейнерс.

Пес Альф (2024)

Новый украинский сериал, обещающий совместить острые расследования и трогательную дружбу. История рассказывает о команде полицейских, к которой присоединяется талантливая следователь со своей умной немецкой овчаркой. Вместе они раскрывают сложные преступления, а преданность собаки становится неожиданным оружием в борьбе с преступностью. Юмор, драма и увлекательный сюжет гарантированы.

Комиссар Рекс (Kommissar Rex)

Популярен австрийский криминальный сериал, рассказывающий о работе полиции Вены. Главным героем шоу является немецкая овчарка Рекс, помогающая детективам в расследовании преступлений. Благодаря своему исключительному обонянию и разуму, Рекс не раз играет решающую роль в задержании преступников. Каждый эпизод сериала посвящен отдельному делу, которое раскрывает команда следователей. Сериал стал очень популярен во всем мире и получил несколько международных версий, в том числе итальянское продолжение. Его уникальная комбинация детективного жанра и семейной драмы сделала "Комиссара Рекса" любимым шоу для зрителей всех возрастов.

Хадсон и Рекс (Hudson & Rex, 2019)

Канадский детективный сериал, стартовавший в 2019 году. Главный герой – детектив Чарли Хадсон, расследующий сложные дела вместе со своим напарником – немецкой овчаркой Рексом. Собака обладает уникальными способностями, помогая находить доказательства и выслеживать преступников. Сюжет сериала совмещает напряженные расследования с юмором и трогательными моментами дружбы между человеком и собакой. Проект является адаптацией немецкого сериала Комиссар Рекс, но имеет современный стиль и канадский колорит. Главные роли исполняют Джон Рирдон (Чарли Хадсон) и прекрасный четырехлапый актер Дизель Бомонт в роли Рекса.

Собачье дело (Tequila & Bonetti, 2000)

Итальянский телевизионный сериал 2000 года, также известный как Tequila & Bonetti. Это комедийно-криминальная драма с элементами фэнтези, боевика и триллера. Главные герои – детектив Дон Текила и его напарник, собака породы Кане Корсо, живущая в теле человека. В сериале смешиваются юмор, динамические сцены и драматические моменты.

Энджи Трайбек (Angie Tribeca)

Это американский комедийный сериал, созданный Стивом и Нэнси Кереллами, выходившим на телеканале TBS с 2016 по 2018 год. Главная героиня – детектив Энджи Трибека, которую играет Рашида Джонс. Она работает в элитном подразделении Лос-Анджелесской полиции, где вместе с напарником расследует абсурдные преступления.

Сериал – это пародия на классические полицейские драмы и детективы, в частности, на такие шоу, как "Полицейский отряд!". Он наполнен абсурдным юмором, словесными каламбурами и визуальными гегами. Всего вышло четыре сезона, но из-за снижения рейтингов шоу было закрыто в 2018 году. Кроме Рашиды Джонс, в сериале снимались Гейз Макартур, Джерри Бернс и Деон Коул.

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