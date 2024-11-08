Не только Михайлов день: какие праздники отмечают 8 ноября в Украине
8 ноября 2024 года Православная Церковь чтит память архистратига Михаила. Этот день является одним из важнейших церковных праздников, поэтому отмечается с большим уважением.
Архистратиг Михаил – один из самых уважаемых архангелов в христианстве. Он считается воином Божьим, защитником веры и покровителем воинов. Согласно церковному преданию, Михаил возглавляет небесные силы в борьбе против зла.
День памяти архистратига Михаила является днем молитвы и прославления этого святого. Верующие просят у него защиты от злых сил, помощи в борьбе с грехом и покровительстве перед Богом.
В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, во время которых читаются особые молитвы и поются песнопения в честь архистратига Михаила. Верующие также навещают церкви, чтобы помолиться и поставить свечу перед иконой святого.
Международные праздники
8 ноября отмечается сразу несколько интересных праздников. Музыканты чествуют Всемирный день пианиста, подчеркивая важность этого инструмента в мировой музыке.
Приверженцы городского планирования отмечают Всемирный день градостроительства, обращая внимание на важность рационального использования городского пространства. А любители юмора могут присоединиться к празднованию Международного дня КВН.
Сегодня также отмечается День информирования о коклюше, напоминающий о важности вакцинации. А еще 8 ноября отмечается День шотов.
Исторические события:
- 1620 год: Битва на Белой Горе близ Праги – одна из ключевых битв Тридцатилетней войны, которая оказала значительное влияние на дальнейшую историю Центральной Европы.
- 1793 год: Открытие Лувра для публики. Один из самых известных музеев мира открыл свои двери для посетителей.
- 1895 год: Вильгельм Конрад Рентген открыл X-лучи. Это открытие стало революционным в медицине и науке, позволив создавать изображения внутренних органов человека.
- 1923 год: Неудачный "Пивной путч" Гитлера в Мюнхене. Это событие стало одной из первых попыток Гитлера захватить власть в Германии.
- 1939 г. плотник Георг Эльзер в Мюнхене совершил неудачное покушение на жизнь Гитлера.
- 1961 год: В СССР вышел в эфир первый выпуск программы КВН. Эта юмористическая программа стала культовой и повлияла на развитие юмора в постсоветском пространстве.
Кто из известных людей родился 8 ноября
- Маргарет Митчелл (1900-1949): Американская писательница, автор всемирно известного романа "Унесенные ветром", который стал бестселлером и был экранизирован.
- Ален Делон (1935-): Французский актер кино и театра, режиссер, продюсер, сценарист, кинозвезда и секс-символ 1960-1980-х годов. Сыграл во многих культовых фильмах, таких как "Рокко и его братья", "Леопард", "Затмение".
- Дмитрий Витовский (1878–1941): Украинский военный деятель, главнокомандующий УГА, военный министр ЗУНР. Одна из ключевых фигур в борьбе за независимость Украины.
- Брем Стокер (1847–1912): Ирландский писатель, автор культового готического романа "Дракула", который стал основой для многих фильмов и литературных произведений.
- Гус Гиддинк (1946-): Нидерландский футболист и тренер, достигший значительных успехов как игрок и как тренер разных национальных сборных и клубов.
Именинники 8 ноября
Марта, Марфа, Гаврила, Михаил, Павел, Рафаэль.
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