Найдите лишнее число: головоломка для людей с острым зрением

У вас идеальное зрение, если сможете в считанные секунды справиться с этой непростой головоломкой. Многочисленные исследования показали, что регулярные мозговые тренировки улучшают память, работу мозга и когнитивные навыки.

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Итак попробуйте проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на таблицу и найдите лишнее число.

Головоломки часто считают только детскими развлечениями, а зря. Мозговые тренировки будут полезны в любом возрасте. При этом не обязательно тратить много времени и усилий на сложные математические задания или логические тесты.

Ученые говорят, что даже простые визуальные экспресс-головоломки будут иметь пользу, если выполнять их регулярно. Польза, кстати, будет долгосрочной, ведь есть теория, что ежедневные интеллектуальные тренировки могут снизить риск деменции и других возрастных неврологических расстройств.

Головоломки совершают когнитивную стимуляцию, улучшают память и внимательность.

Доказано, что подобные упражнения способствуют улучшению работы префронтальной коры мозга.

У вас идеальное зрение, если вы сможете увидеть лишнее число за менее чем 10 секунд.

Удалось ли вам быстро найти лишнее число?

Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

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