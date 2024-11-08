Найдите лишнее число: головоломка для людей с острым зрением
У вас идеальное зрение, если сможете в считанные секунды справиться с этой непростой головоломкой. Многочисленные исследования показали, что регулярные мозговые тренировки улучшают память, работу мозга и когнитивные навыки.
Итак попробуйте проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на таблицу и найдите лишнее число.
Головоломки часто считают только детскими развлечениями, а зря. Мозговые тренировки будут полезны в любом возрасте. При этом не обязательно тратить много времени и усилий на сложные математические задания или логические тесты.
Ученые говорят, что даже простые визуальные экспресс-головоломки будут иметь пользу, если выполнять их регулярно. Польза, кстати, будет долгосрочной, ведь есть теория, что ежедневные интеллектуальные тренировки могут снизить риск деменции и других возрастных неврологических расстройств.
Головоломки совершают когнитивную стимуляцию, улучшают память и внимательность.
Доказано, что подобные упражнения способствуют улучшению работы префронтальной коры мозга.
У вас идеальное зрение, если вы сможете увидеть лишнее число за менее чем 10 секунд.
Удалось ли вам быстро найти лишнее число?
Правильный ответ – ниже.
Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:
- помогите веселым поросятам найти потерянный ботинок;
- попробуйте проверить IQ быстрой головоломкой;
- или рискните сложную головоломку на поиск розовых домиков. .
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