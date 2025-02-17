Netflix снимет сериал по мотивам игры 'Подземелье и драконы': первые детали

Популярная настольная ролевая игра Dungeons & Dragons получит новую экранизацию – на этот раз в виде сериала для стримингового сервиса Netflix. Новый проект не связан с недавно выпущенным фильмом "Подземелье и драконы: Честь воров".

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По информации Variety, сериал получил название "Забытые королевства" и будет рассказывать о приключениях новых героев в известном фэнтезийном мире. Продюсером проекта станет Шон Леви, ранее работавший над такими популярными сериалами как "Удивительные чудеса". Шоураннером сериала назначен Дрю Кревелло, известный за работой над сериалом "Не сработало".

Идея создания сериала по мотивам Dungeons&Dragons возникла не сегодня. Еще в 2021 году компания Hasbro, владелец прав на игру, объявила о своих планах на разработку такого проекта. Первоначально сериал планировали выпустить на платформе Paramount+, но впоследствии права на производство перешли к Netflix.

Мир Dungeons & Dragons предоставляет безграничные возможности для создания увлекательных историй. Сериал "Забытые королевства" обещает перенести зрителей в фантастический мир, полный магии, мистических существ и героических подвигов.

Стоит отметить, что Dungeons & Dragons уже неоднократно использовался в кино и телевидении. Однако новый сериал от Netflix имеет все шансы стать самым масштабным и амбициозным проектом по мотивам этой игры.

Напомним, OBOZ.UA на днях писал, что новую часть "Капитана Америки" критики назвали скучной.

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